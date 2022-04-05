كورتني كارداشيان وترافيس باركر يعقدان قرانهما في لاس فيغاس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الثنائي الشهير كورتني كارداشيان وترافيس باركر استغلال وجودهما في لاس فيغاس لجوائز “غرامي” واحتفلا بزواجهما في إحدى الكنائس بعد منتصف الليل، وفقاً لما ذكره موقع “تي إم زي” الأميركي.

وتابع الموقع بأن كورتني وترافيس توجها بعد ساعات من الحفل، أمس الاثنين، لعقد قرانهما وحصلا أخيراً على رخصة زواجهما. وأكدت المصادر للموقع أنهما تزوجا بوجود شخص في زي المغني الشهير ألفيس وبشهادة صاحب الكنيسة.

كذلك، شرحت المصادر للموقع أن هذا الزفاف لن يكون الوحيد، حيث سيقام عدد كبير من الاحتفالات بهذه المناسبة مع الكثير من التفاخر والجعجعة.

يشار إلى أن نجمة تلفزيون الواقع كورتني كارداشيان أعلنت خطوبتها رسمياً من ترافيس باركر، بعد أقل من عام على بداية علاقتهما في شهر تشرين الأول (أكتوبر). ونشرت صوراً لها، بينما تعانق ترافيس وسط باقات ضخمة من الورد الأحمر والشموع على شاطئ البحر.

ويعتبر هذا الزواج الأول لكورتني، علماً أنها أنجبت سابقاً ثلاثة أولاد من دون زواج من سكوت ديسيك. أما ترافيس فتزوج أكثر من مرة، إذ كان متزوجاً من ميليسا كينيدي من عام 2001 إلى عام 2002، وعارضة الأزياء الأميركية شانا مولكر من عام 2004 إلى 2008.