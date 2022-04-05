سَجن ممثل كويتي شهير بسبب المخدرات… وهذه التفاصيل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد ضجة كبيرة أُثيرت في الإعلام والسوشيال ميديا، قضت محكمة التمييز الكويتية مساء أمس الاثنين بسجن ممثل كويتي لمدة 3 سنوات و4 أشهر، وتغريمه 2000 دينار (6500 دولار أميركي) بتُهمة حيازة المخدّرات وتعاطيها.

وأكدت صحيفة “القبس” الكويتية أن حكم التمييز الصادر بحق الممثل الكويتي، الذي رفضت الكشف عن اسمه هو حكم نهائي مؤيد لحكم محكمة الاستئناف الصادر في القضية قبل 5 أشهر.

وأوضحت مصادر متابعة للأمر أن الممثل هو علي كاكولي، وقد كشفت التحقيقات معه أنه أصبح مدمناً أثناء تصويره عملاً فنياً في إحدى الدول العربية، وقد ضُبط بعد وصوله إلى مطار الكويت مع المواد المخدّرة، إلا أنه أنكر الاتهام المُسند إليه، وهو حيازة المخدرات بقصد الإتجار والتعاطي.

وضجّت مواقع السوشيال ميديا والحسابات الإخبارية الخاصة بالفنانين بالخبر، مشيرين إلى أن ليس هناك سوى كاكولي، الذي قيل إنه تم الإفراج عنه أخيراً بعفو أميري صدر بمناسبة الأعياد الوطنية، وشمل مئات السجناء، من بينهم مواطنون ووافدون، ولن يعود إلى السجن حالياً وستُسجّل عليه سابقة.

ونشر حساب الفنان على كاكولي صورة له في الشارع وهو يبتسم سعيداً، وعلّق عليها قائلاً: “إذا رأيت أحلامك تسقط في بئر يوسف، كُن على يقين بأن قافلة العزيز آتية لا محالة، الحمد لله الذي عافانا وأبعد الأذى عنا، ممتنّ للظروف وممتنّ للظلام وممتنّ للألم، ربي لك الحمد والمِنّة”.