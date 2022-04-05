زينة تكشف أسرارًا عن حياتها.. ندمت بسبب هذين المسلسلين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حلّت الفنانة زينة ضيفةً على برنامج “الفرصة” الذي تقدّمه الإعلامية فرح علي عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”، حيث قالت إنها لا تعرف كيف تستغل الفرص، وضيّعتها كلها.

وأكدت زينة أنها ندمت على عدم تقديم مسلسلَي “ذات” و”سجن النسا”، حيث قالت: “مسلسل “ذات” ده اتعمل علشاني، بعد فيلم “بنتين من مصر”، عشان ماكنوش عايزين الجمال الملون لكن بيحبوا الجمال الشرقي، والمخرجة كلمت أستاذ غابي خوري وبنوا المسلسل كله عليا، وبدأنا بروفات مع الأستاذة كاملة أبو ذكري واعتذرت لأسباب شخصية”. وأضافت: “جاتلي النجومية بدري قوي لكن معنديش اللي ينصحني فنياً، وفي البيت رافضين إني أمثّّل لحد دلوقتي”.

قالت زينة أن والدتها شخصية قوية موضحةً: “ما بعرفش أحكيلها حاجة عن شغلي هي عايزاني أطلع زيها، وراحت سحبت وراقي من معهد السينما وقدمتها في كلية تجارة انكليزي عين شمس علشان هي كانت في كلية تجارة”.

ولفتت زينة إلى أنها من مواليد برج الدلو وأن هذا البرج ليس له مالكة، كاشفة أنها زملكوية أصيلة وكانت تلعب كرة قدم في فريق الزمالك، وأن والدها زملكاوي متعصب و”كان بينزل يوزع صناديق الحاجة الساقعة في المنطقة كلها عندما يفوز الزمالك”، مؤكدة أنها ترغب في أن يكون أولادها أهلاوية، موضحة أنهما يلعبان الكرة حالياً في النادي الأهلي.

وأشارت زينة إلى أن محمد صلاح مثل أعلى لأولادها في الحياة “مش بس في الكورة”، لافتةً إلى أن “مو صلاح راجل واثق في نفسه، ويحب والدته وزوجته وبحاول أعلم أولادي ذلك”، كاشفة عن أنها لم تذهب الى الاستاد، قائلةً: “بشجع المنتخب وكل اللعيبة بيعملوا عمل جماعي رائع وعلى رأسهم محمد صلاح… وكنت بحب ساديو ماني لكن بعد ماتشات المنتخب بطلت أحبه”.

وكشفت زينة عن أن العامل المشترك في نجاحاتها هو الفنان أحمد فهمي، وأضافت :”مبسوطة قوي بفيلم “الفلوس” والتعامل مع تامر حسني لأنه كمان عنده جماهيرية كبيرة ومع مخرج كبير مثل سعيد الماروق والمؤلف محمد عبد المعطي عملنا نجاح كبير قوي في الفيلم ده”.

وعن طقوس رمضان قالت زينة: “اختلفت عن زمان، رمضان بالنسبالي شبرا علشان بنلم من بعض وبنجيب الزينة”، موضحة أنها تتابع مسلسل محمد رمضان “المشوار”… وبسؤالها: “لو هتختاري تعملي بطولة أمام كريم عبد العزيز، أحمد السقا، تامر حسني؟”… أجابت زينة: تامر حسني.