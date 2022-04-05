عن الكواليس وأجمل اللحظات.. هذا ما كشفه أبطال “عروس بيروت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتهاء الجزء الأخير من مسلسل “عروس بيروت”، انطلق أخيراً بودكاست خاص عبر mbc، جمع الممثل جو طراد بأبطال العمل، وتحدثوا بصراحة وعفوية عن كواليس العمل وأجمل اللحظات التي مرّوا بها خلال التصوير.

حيث كشفت بطلة العمل النجمة اللبنانية كارمن بصيبص أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حدّ ما شخصية “ثريا” لكونها دائماً إيجابية وتبحث عن الحلول.

وتحدّثت كارمن عن موقف طريف حصل معها خلال تصوير مشهد جدّي، وهو حين رفضت أن تمثّّل مع جو طراد لأنه كان يضحكها كثيراً ويخرّب المشهد، فأكملت التصوير مع الأريكة. وأشارت إلى أنها في إحدى المرّات قصّت شعر جو في كواليس التصوير وكانت النتيجة كارثية.

بدوره، تحدث النجم التونسي ظافر العابدين عن كواليس التصوير، مؤكداً أن جو طراد كان يلتهم الطعام الموجود على المائدة في المسلسل قبل التصوير وبعده. كما تحدث العابدين عن المقالب التي كان يقوم بها خلال تصوير المسلسل، مؤكداً أن النجمة تقلا شمعون هي مَن يلجأ إليها للتكلّم عن حياته الشخصية لأنه يثق بها وبخبرتها في الحياة.

وكشف أيضاً عن أكثر المشاهد صعوبةً بالنسبة إليه خلال التصوير، موضحاً أن من أبرزها مشهد إقناع “خليل” بالعودة إلى المنزل، ومشهد البحث عن “ثريا” عندما هربت إلى خارج البلاد.