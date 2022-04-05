شقيق ياسمين عبدالعزيز يعلق على إعلانها في رمضان.. “حركات أمي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علق الفنان وائل عبدالعزيز على ظهور شقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، في أحدث أعمالها، وهو إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات المصرية، يعرض في شهر رمضان 2022.

وأبدى وائل عبدالعزيز إعجابه بشقيقته ياسمين عبدالعزيز، من خلال الإعلان الذي جسدت فيه عدة شخصيات من الدراما المصرية.

وكتب وائل عبدالعزيز، معلقاً على بعض الصور من إعلان ياسمين عبدالعزيز في رمضان 2022، قائلاً: “نظرات وحركات، وريأكشنات أمي كلها، ربنا يديكي الصحة يا أمي إنتي وهي يخرب بيت الضحك”.

وأوضح وائل عبدالعزيز، من خلال التعليقات على منشوره، أن شخصية والدته نسخة من الفنانة كريمة مختار، التي قدمت شخصيتها ياسمين عبدالعزيز في الإعلان وقلدتها، وذلك رداً على تعليق من ضمن التعليقات التي كُتبت على المنشور.

يشار إلى أن ياسمين عبدالعزيز ظهرت في شهر رمضان 2022، على الشاشة، من خلال تجسيدها شخصيات درامية في إعلان لصالح شركة اتصالات مصرية، أمام الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي شاركها الإعلان.

وقدمت ياسمين عبدالعزيز تجسيداً وتقليداً لعدة شخصيات، منها الفنانة الراحلة كريمة مختار، في فيلم “الحفيد” فيما قدم الفنان كريم محمود عبدالعزيز أمامها شخصية الفنان الراحل عبدالمنعم مدبولي من نفس الفيلم.

كما قدمت ياسمين عبدالعزيز شخصية فاطمة كشري، التي قدمتها الفنانة الكبيرة عبلة كامل، في مسلسل “لن أعيش في جلباب أبي”، فيما قدم كريم محمود عبدالعزيز شخصية عبدالغفور البرعي من نفس المسلسل.

جدير بالذكر أن الأزمة بين ياسمين عبدالعزيز وشقيقها وائل عبدالعزيز، لاتزال مستمرة وقائمة ولم يتم حلها بعد منذ عامين.

وكان وائل عبدالعزيز قد هاجم شقيقته قبل إعلان زواجها من الفنان أحمد العوضي، وقام بانتقادها على الملأ بسبب تصرفاتها التي لم تكن تعجبه ووجدها غير لائقة، ليوجه لها اتهامات وانتقادات بسبب علاقتها بالعوضي.