شكرا لقرائتكم خبر عن بريتني سبيرز تصف مذاكرتها بالشفاء النفسي .. الكتابة مقابل 15مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد مرورأكثر من شهرعلي أخبارتفكيرها فى كتابة مذاكرتها، أكدت النجمة العالمية بريتني سبيرز رسميًا أنها ستتخذ تلك الخطوة، حيث أعلنت سبيرز، 40 عامًا عن خطط كتابها من خلال إنستجرام، حيث وصفت الكتابة بمشروع لـ "الشفاء والعلاج النفسى".



بيرتني سبيرز

وقالت المغنية إن المذكرات ستتناول الأحداث المؤلمة فى حياتها والتي "لم تكن قادرة على التعبير عنها علانية"، حسبما ذكر موقع الديلي ميل،

ولم تكشف بريتني عن أى تفاصيل حول تاريخ الإصدار المحتمل أو الناشر، وحسب ما نشر من قبل سبيرز وصلت إلى صفقة بقيمة 15 مليون دولار مع دار نشر "سايمون آند شوستر" لتروى حياتها ومسيرتها المهنية وعلاقتها مع عائلتها أثناء فترة الوصاية عليها وبعدها.

وكان محامى بريتني سبيرز قد قدم أوراقا جديدة أمام المحكمة تثبت حصول والدها جيمى على أكثر من 36 مليون دولار من أرباح ممتلكاتها طوال فترة وصايته عليها، استخدمها لتمويل برنامج تلفزيون الواقع الخاص .

وحسبما نشر موقع variety تم تقديم هذه الأوراق ردا على الطلب الذي قدمه جيمي سبيرز إلى المحكمة يطالب فيها بأن تستمر ابنته فى دفع أتعابه القانونية فى خطوة وصفها محاميها بأنها مكروهة، فى الوقت الذى يؤكد فيه الفريق القانونى للنجمة بريتنى سبيرز أن والدها دفع لنفسه ما لا يقل عن 6 ملايين دولار من ممتلكات ابنته.

تشمل المستندات المقدمة للمحكمة تفاصيل اختلاس والد بريتنى سبيرز الأموال لمدة 13 عاما أثناء وصايته عليها، كان آخرها 192 ألف دولار في عام 2020.

وكانت مغنية البوب قد بدأت العام الجديد بإلغاء متابعة أختها الصغرى جيمي لين سبيرز، على موقع "إنستجرام"، وذلك قبل أيام من طرح مذكرات أختها.

وأقدمت بريتني سبيرز، على خطوة إلغاء متابعة حساب أختها الصغرى جيمي لين سبيرز، على إنستجرام، بعد أن كشفت بريتني مرارًا وتكرارًا أنها تعرضت للأذى والاستغلال من أفراد عائلتها، وأنهم كانوا السبب الرئيسي في معاناتها طوال تلك السنوات، ولا يعنى ذلك أن بريتني تتابع العديد من الأشخاص، حيث إنها لم تغير قائمة متابعتها باستثناء إزالة أختها منها، ولا تزال تتابع 46 شخصًا، منهم خطيبها سام أصغري، وسيلينا جوميز، ومايلي سايروس، وباريس هيلتون، وليدي جاجا، وهم من دعموها في قضية الوصاية، وذلك وفقًا لما نشره موقع "us weekly".