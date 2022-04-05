شكرا لقرائتكم خبر عن مشاجرة ودعوى قضائية..أحداث تعرضت لها نيللى كريم فى الحلقة 3من فاتن أمل حربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك عن خناقة بين "سيف" شريف سلامة و"فاتن" نيللى كريم، حيث عد "سيف" عدد البيض المتبقى من الكرتونة ليجدهم 10 بيضات فقط لينادى على "فاتن" بغضب.

وأخبر "سيف" "فاتن" بأنه سيقوم بخصمها من مصروفها، وأخبرته بأنه تقوم بصرف كل مرتبها المقدر بـ 3 آلاف جنيه عليه وعلى المنزل، ويلمح لها في ارتداء الحجاب وتوفير ثمن الكوافير، وردت عليه بأنها لم تذهب للكوافير منذ زواجهما غير مرة واحدة فقط، وقام بقص جزء من شعرها، مما تسبب في بكائها.

وشهدت أحداث الحلقة اكتشاف "فاتن" أن الشقة كانت مؤجرة وليس شقة تمليك، وأن طليقها "سيف" لم يقم بتمديد عقد الإيجار، وذهبت إلى "ميسون" هالة صدقى، ولكنها لم تجدها ولم ترد على الهاتف، وذهبت "فاتن" إلى قسم الشرطة وحررت محضرا بطرد من المنزل، وحاولت البحث عن غرفة بالفنادق، ولكن أخبروها بأنه لا يمكن للسيدة بمفردها أن تحصل على غرفة ويجب أن يكون معها زوجها.

وانتقل المشهد بعد ذلك إلى "سيف" ووالدته التي تجسدها فادية عبد الغنى، ورغم ان "سيف" يشعر بالندم لما يفعله مع ابنتيه إلى أن والدته تستمر في تسخينه بسبب طليقته "فاتن"، وفى الجانب الآخر تكتشف فاتن بأنها تملك نسخة من مفاتيح سيارة طليقها وتذهب للحصول عليها، وقضت هي وابنتيها الليلة وعبّرت إحدى ابنتيها عن غضبها من والدها وكرهها له إلا أن "فاتن" أخبرتها بأنه يحبهم ولكنه يحاول مضايقتها هي، ونامت "فاتن" وابنتاها داخل السيارة في انتظار وصول "ميسون".

وشهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" ملاعبة "فاتن" نيللى كريم، لطليقها "سيف" شريف سلامة بنفس أساليبه، حيث أحضرت شخصا قام بفك دريسكيون سيارته وتركها.

وبمجرد نزول "سيف" من منزله لم يجد السيارة أمام المنزل، وبحث عنه بمعاونة حارس العقار، وبعد عثوره عليها وجدها بدون "دريسكيون" واتصل بـ"فاتن"، ولكنها رفضت المكالمة ولم ترد عليه.

وذهب شريف سلامة إلى عمه من أجل الحصول على سلفة مالية، ولكنه رفض بسبب علمه لما يفعله مع أم بناته، وعلى الجانب الآخر ذهبت "فاتن" لتطعيم قطة ابنتها التي حصلت عليها من الشارع.

وكشفت الحلقة أيضا عن ذهاب "ميسون" هالة صدقى إلى أحد القساوسة لعرض مشكلتها عليه، وهى أن زوجها اختفى منذ أكثر من عام ولا تعلم عنه شيئا، وسألته هل النسيان خطيئة ليخبرها بأنها لو أرادت أن تعترف في أي وقت هو جاهز.

فيما ذهبت "فاتن" إلى المحامى "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، الذى تسبب في تعقيد الأمور بعد إخبارها بأن المحكمة أحبالها طويلة، وأنه سيقوم برفع عدة قضايا وهى، اعتداء بالضرب، سرقة عفش، تبديد منقولات، طرد من منزل الحضانة، دعوة مصاريف المدرسة، ودعوة نفقة الأطفال، نفقة عدة، نفقة متعة، أجر حاضنة، مصاريف المستشفى لو البنات حصلهم حاجة، وبسؤالها عن المدة أخبرها بأنه لا يعلم.

وانتهت الحلقة بذهاب مُحضر إلى "فاتن" نيللى كريم في مكان عملها بالشهر العقارى ليسلمه دعوى رؤية قام برفعها طليقها "سيف" شريف سلامة من أجل رؤية ابنتيه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.



الحلقة 3 فاتن امل حربى



النجمة نيللى كريم



الفنانة نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 3



فاتن امل حربى الحلقة 3



نيللى كريم تحرر محضر طرد ضد شريف سلامة فى مسلسل فاتن امل حربى



خناقة شريف سلامة ونيللى كريم



شريف سلامة يعد البيض