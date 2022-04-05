شكرا لقرائتكم خبر عن فاكر فوازير "شريهان" .. إحنا هنفكرك بالصور والفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلعب النوستالجيا دورا كبيرا في حياتنا وخصوصا الجيل الذي جمع بين "حلاوة" فوازير رمضان زمان ، الموسم الرمضاني الحالي والمليء بالدراما والبرامج المتنوعة، لكن الحنين يأخذنا دائما للماضي، وفي هذا التقرير "هنقولك ...فاكر" فوازير النجمة الاستعراضية التي لا ولم تشبه أحد علي الإطلاق شريهان، لو "مش فاكر"، "إحنا هنفكرك" .

لا يستطيع أحد ان يتذكر رمضان زمان دون أن يذكر فوازير النجمة شريهان، والتي كانت تتظرها العائلة جميعها للاستمتاع بالاستعراض والغناء والحكايات والفوازير الممتعه، وكانت فوازير شريهان مجموعة من المواسم تعرض خلال شهر رمضان يتم فيها توزيع جوائز للفائزين، والفوازير في العموم بدأت في فترة الستينيات وأستمرت حتى مطلع الألفية الجديدة، شارك فيها العديد من الممثلين المصريين المعروفين مثل : فؤاد المهندس وثلاثي أضواء المسرح ونيللي وشيريهان وسمير غانم وغيرهم.

كانت البداية مع فوازير "ألف ليلة وليلة عروس البحور" عام 1985 مع المخرج فهمي عبد الحميد وتأليف طاهر أبو فاشا و عبد السلام أمين، والذي ضم عددا من كبار النجوم مثل عمر الحريري، محمود الجندي، زوزو نبيل، رجاء حسين ومحمد توفيق، كما ضم المسلسل عددا من المطربين في بداية مشوارهم الفني مثل عمرو دياب، مدحت صالح، عمر فتحي ومحمد الحلو.

وفي العام التالي 1986 قدمت شريهان الجزء الثاني من فوازير ألف ليلة وليلة بعنوان "وردشان وماندو" والذي تعاونت فيه مع نفس فريق عمل الجزء الأول، وضم الجزء الثاني مجموعة من كبار النجوم منهم عبد الرحمن أبو زهرة، عمر الحريري، مديحة حمدي، زوزو نبيل، جمال إسماعيل ونادية رفيق.

وفي عام 1987 قدمت الفنانة شريهان فوازير حول العالم الشهيرة، والتي كانت في كل حلقة منها تستعرض معالم وثقافة إحدى الدول حول العالم وعلى الجمهور إيجاد الحل وتم عرضها في شهر رمضان، وجاء الفوازير من تأليف الشاعر عبد السلام أمين وإخراج توفيق عبد الحميد.



تتر فوازير شريهان



شريهان



فوازير الف ليلة وليلة



فوازير حول العالم



لقطة من فوازير شريهان

وفي عام 1988 تعاونت شريهان للمرة الثالثة مع نفس فريق العمل في فوازير ألف ليلة وليلة مرة أخرى، وعادت لتقديم مسلسل "ألف ليلة وليلة - الثلاث بنات:كريمة وحليمة وفاطيمة"، وشاركها في بطولته "عماد رشاد، جمال إسماعيل، زوزو نبيل، محمد الدفراوي ومحمود مسعود".

وفي عام 1993 كانت المرة الأخيرة التي تقدم فيها الفنانة شريهان الفوازير بالتعاون مع الشاعر الكبير سيد حجاب والمخرج جمال عبد الحميد، وقدم الألحان للفوازير كل من الموسيقار خالد حماد، عمرو أبو ذكري ومودي الإمام، وشارك شريهان في البطولة "محمد هنيدي، علاء مرسي، عهدي صادق وجمال إسماعيل".