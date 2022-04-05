شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد إنسانى يجمع لبلبة وأمل رزق فى الحلقة 3 من مسلسل "دايما عامر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جمع مشهد إنساني بين الفنانة لبلبة في شخصية مس زهرة، والفنانة أمل رزق في شخصية هناء عبد الرحمن، والدة الطالب كريم بمدرسة رؤيا، المشهد بدأ بعتاب لبلبة لوالدة الطالب، ثم أعقبه استماعها لها ولمشاكلها مع والد الطالب والتي كان لها تأثير كبير علي سلوكه.

أمل رزق قدمت المشهد بحرفية ممثلة كبيرة تتحكم في انفعالاتها وفي نفس الوقت تتعايش مع أزمة أمهات كثيرة ومطلقات تعاني من المشاكل النفسية لأبنائهم فيما بعد انفصال الأم عن الأب، وتنهار أمل رزق أمام لبلبة التي تواسيها وتنصحها في نفس الوقت قائلة لها جملة مهمة جدا : انا صحيح مجربتش الامومة بس دي حاجة فطرية جوه أي ست وعلشان كده انا حسه بيكي .

وتمنح لبلبة نصائحها التربوية لأمل رزق كأم لتكشف لنا عن جوانب خبرتها في التعامل مع المشاكل كمديرة لمدارس كبيرة يمر عليها يوميا كم مشاكل كثيرة ، وينتهي المشهد بلمسة يد من لبلة لتعانق يد أمل رزق وتواسيها في مشهد تتنهي به الحلقة وهو خير نهاية لأحداث الحلقة الثالثة .

" دايما عامر " بطولة مصطفى شعبان، لبلبة ، نضال الشافعي ، محمد محمود ، محمد ثروت سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (2)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (3)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (4)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (5)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (6)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (7)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (8)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (10)



لبلبة وأمل رزق في مسلسل دايما عامر في مشهد انساني (11)