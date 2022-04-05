شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى عن أداء أكرم حسنى فى مكتوب عليا: من مدرسة الكوميديا الراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، بأداء الفنان أكرم حسنى فى مسلسل "مكتوب عليا"، مشيرا إلى أنه من خريجى مدرسة الكوميديا الراقية التى تنتمى لمؤسسها نجيب الريحانى، وفقا لما قاله.

وقال الحلفاوى فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"مدرسة الكوميديا الراقية التي أسسها في مصر العظيم نجيب الريحاني التي تلتزم الأداء الطبيعي اعتمادا على تفجر الكوميديا من خلال الموقف الدرامي.. والتي من خريجيها في هذا الجيل على سبيل المثال أحمد حلمي وأحمد أمين تقدم لنا هذا العام عن جدارة واستحقاق أكرم حسني".

فيما غرد أكرم حسنى ردا على تغريدة الحلفاوى، وقال :"شهادة كبير من أستاذ كبير كلنا بنتعلم منه .. أشكرك يا أستاذ".



نبيل الحلفاوى

ويسجل مكتوب عليا التعاون الثالث بين محمد ممدوح وأكرم حسنى، حيث ظهر ممدوح كضيف شرف أيضاً مع أكرم فى مسلسل "الوصية" الذى تم عرضه عام 2018 الذى خاص به أكرم حسنى أولى بطولاته فى الدراما التليفزيونية، وكذلك تعاونا سوياً فى فيلم "بنك الحظ" عام 2017 وشارك فى بطولته محمد ثروت وحقق نجاحاً مميزاً.

مكتوب عليا بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.