شكرا لقرائتكم خبر عن نيللي كريم تكشف تفاصيل قصة واقعية تشبه حكاية شخصيتها في "فاتن أمل حربي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة نيللى كريم، عن تفاصيل قصة واقعية لمعاناة سيدة أجنبية مع طليقها، والتي تتشابه تفاصيل حكايتها، مع ما تعرضت له نيللى خلال أحداث مسلسل "فاتن أمل حربى"، بل ويمكن أن تكون أسوأ منها في بعض التفاصيل.

وقالت نيللى كريم، فى تغريده عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "لسه فى حد بعتلى قصة حزينة زى قصة فاتن، بس يمكن كمان أوحش، علشان الست أجنبية، وكمان خطف ابنها وبقالها 3 سنين مش عارفة حاجة عن الولد، وهى واخدة على طليقها أحكام، لكن مش عارفين يمسكوا الطليق، ولا يرجعوا ليها ابنها".

ويشار إلى أن النجمة نيللى كريم، تلقت صدمات عديدة ضمن أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "فاتن أمل حربى"، المذاع على قناة cbc، حيث شهدت الحلقة تعرضها لعنف أثناء زواجها بمشاهد فلاش باك، كما انها تعرضت لسرقة عفش المنزل من طليقها الذى يجسده "شريف سلامة" والذى حاول اذلالها طوال الحلقة كما أنه تسبب فى حبسها بالقسم لمدة يوم ورغم تنازله عن المحضر إلا أن نهاية الحلقة حملت مفاجأة صادمة.

فيما بدأت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى" للنجمية نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بمشهد فلاش باك عن خناقة بين "سيف" شريف سلامة و "فاتن" نيللى كريم، حيث عد "سيف" عدد البيض المتبقى من الكرتونة ليجدهم 10 بيضات فقط لينادى على "فاتن" بغضب.

وأخبر "سيف" "فاتن" بأنه سيقوم بخصمها من مصروفها، وأخبرته بأنه تقوم بصرف كل مرتبها المقدر بـ 3 الاف جنيه عليه وعلى المنزل، ويلمح لها في ارتداء الحجاب وتوفير ثمن الكوافير، وردت عليه بأنها لم تذهب للكوافير منذ زواجهما غير مرة واحدة فقط، وقام بقص جزء من شعرها، مما تسبب في بكائها.

كما شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "فاتن أمل حربى"، ملاعبة "فاتن" نيللى كريم، لطليقها "سيف" شريف سلامة بنفس أساليبه، حيث أحضرت شخصا قام بفك دريسكيون سيارته وتركها.

وبمجرد نزول "سيف" من منزله لم يجد السيارة أمام المنزل، وبحث عنه بمعاون حارس العقار، وبعد عثوره عليها وجدها بدون "دريسكيون" واتصل بـ"فاتن"، ولكنها رفضت المكالمة ولم ترد عليه.

وذهب شريف سلامة إلى عمه من أجل الحصول على سلفة مالية، ولكنه رفض بسبب علمه لما يفعله مع أم بناته، وعلى الجانب الآخر ذهبت "فاتن" لتطعيم قطة ابنتها التي حصلت عليها من الشارع.

وكشفت الحلقة أيضا عن ذهاب "ميسون" هالة صدقى إلى أحد القساوسة لعرض مشكلتها عليه، وهى أن زوجها اختفى منذ أكثر من عام ولا تعلم عنه شيئا، وسألته هل النسيان خطيئة! ليخبرها بأنها لو أرادت أن تعترف في أي وقت هو جاهز.

فيما ذهبت "فاتن" إلى المحامى "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، الذى تسبب في تعقيد الأمور بعد إخبارها بأن المحكمة أحبالها طويلة، وأنه سيقوم برفع عدة قضايا وهى، اعتداء بالضرب، سرقة عفش، تبديد منقولات، طرد من منزل الحضانة، دعوى مصاريف المدرسة، ودعوى نفقة الأطفال، نفقة عدة، نفقة متعة، أجر حاضنة، مصاريف المستشفى لو البنات حصلهم حاجة، وبسؤالها عن المدة أخبرها بأنه لا يعلم.

وانتهت الحلقة بذهاب مُحضر إلى "فاتن" نيللى كريم في مكان عملها بالشهر العقارى ليسلمه دعوى رؤية قام برفعها طليقها "سيف" شريف سلامة من أجل رؤية ابنتيه.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء فى حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة كل من: نيللى كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى فى أولى تجاربه فى الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.