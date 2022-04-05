شكرا لقرائتكم خبر عن جزيرة غمام الحلقة 3..مي عز الدين تقرأ الطالع وطارق لطفي يكشف عن مادة سحرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 3 من مسلسل " جزيرة غمام " للنجم طارق لطفي والنجمة مي عز الدين بلقاء جمع العجمي " رياض الخولي " بأهالي جزيرة غمام أثناء الشيخ مدين ، وأوضح عجمي لمحارب " فتحي عبدالوهاب " ، أنه لولا وصية الراحل " الشيخ مدين " لم يكن سيقبل أن يرث مكانة الشيخ في الجامع.

يظهر "الشيخ مدين" لعرفات في حلمه أثناء نومه بجوار شاطئ البحر ، ويطلب منه عدم الخوف وتحذير أهل الجزيرة من الزوبعة التي يراها قد اقتربت

"العايقة " عايدة بنت وصاف التي تقوم بدورها النجمة مي عز الدين تجوب شوارع الجزيرة كعرافة تعرض علي النساء رؤية الطالع وتطلبها واحدة من بيت العجمي وتقرأ لها أشياء فتعجب بها فتستغل العايقة وتطلب من ابنة العجمي إقناع والدها ببقاء العايقة وأهلها في الجزيرة، لتجد لها حلا لأزمتها.

"خلدون " طارق لطفي يكشف لأحد أهالي الجزيرة عن مادة سحرية، يقول عنها أنها المزاج كله والروقان لم يكشف ماهيتها، ولكنه يؤكد أن حياته تستحيل بدونها، وعن مفعولها يقول "لو مهموم الهم يطير لو تعبان تبقى رهوان وفي البيت أسد " ويطلب منه أخذ واحدة منها فيمنحه خلدون قطعة ، في نفس التوقيت يبحث عرفات عن عمل مناديا وعارضا مواهبه في النجارة ، ويذهب بعدها عرفات لمنزل والده ليبحث عن مأوي ولكن ساكن البيت يؤكد له أنه أخذ البيت وسكنه بعدما تركه والده ووسع بيته وفتحه علي بيت والده ، والراجل يؤكد له أنه بيت والده ولكن لا يستطيع مساعدته ، كما تظهر في تلك الحلقة الفنانة وفاء عامر في دور المعلمة " هلالية " في أول ظهور لها لتضع قواعد في السوق حول بيع السمك والعدالة في توزيع الأرزاق .

مسلسل "جزيرة غمام" إنتاج شركة سينرجي و تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج حسين المنباوى، ومدير التصوير اسلام عبد السميع وتصميم الأزياء الدكتورة سامية عبد العزيز والموسيقي التصويرية شادي مؤنس وبطولة طارق لطفي، مى عز الدين، فتحى عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولى، محمد جمعة، هبة عبد الغنى، هاجر الشرنوبى، ميار الغيطى، دينا أحمد وعدد آخر من الفنانين، وظهور خاص للفنان عبد العزيز مخيون ووفاء عامر.































