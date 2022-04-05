تعرف على ضحية اليوم ببرنامج رامز موفي ستار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 06:50 مساءً - أعلنت إدارة قناة MBC مصر عن إسم ضيف حلقة اليوم الثلاثاء ببرنامج ” رامز موفي ستار ” وهي الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” .
وكانت قد حلت الفنانة ” صابرين ” ضيفة على أولى حلقات البرنامج فيما كانت الفنانة ” ياسمين صبري ” ضيفة الحلقة الثانية ومطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” في الحلقة الثالثة ” .
وتدور فكرة البرنامج على خداع الضيوف من نجوم الفن بإخبارهم بأنه سيتم تصوير أحد المشاهد بفيلم أكشن مع النجم العالمي ” فان دام ” .
ليتعرض الضيف بعد ذلك للكثير من المفاجآت والأحداث الغير متوقعة إلى أن ينتهي المقلب بكشف رامز جلال عن نفسه .
وجرى تصوير برنامج رامز موفي ستار بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وذلك للعام الثاني على التوالي .
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