تعرف على ضحية اليوم ببرنامج رامز موفي ستار

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 06:50 مساءً - أعلنت إدارة قناة MBC مصر عن إسم ضيف حلقة اليوم الثلاثاء ببرنامج ” رامز موفي ستار ” وهي الفنانة المصرية ” هنا الزاهد ” .

وكانت قد حلت الفنانة ” صابرين ” ضيفة على أولى حلقات البرنامج فيما كانت الفنانة ” ياسمين صبري ” ضيفة الحلقة الثانية ومطرب المهرجانات ” حمو بيكا ” في الحلقة الثالثة ” .

وتدور فكرة البرنامج على خداع الضيوف من نجوم الفن بإخبارهم بأنه سيتم تصوير أحد المشاهد بفيلم أكشن مع النجم العالمي ” فان دام ” .

ليتعرض الضيف بعد ذلك للكثير من المفاجآت والأحداث الغير متوقعة إلى أن ينتهي المقلب بكشف رامز جلال عن نفسه .

وجرى تصوير برنامج رامز موفي ستار بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية وذلك للعام الثاني على التوالي .