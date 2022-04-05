شهاب جوهر يكشف كيف عرض الزواج على إلهام الفضالة وقيمة مهرها ومؤخرها

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 05:47 مساءً - حل الفنان الكويتي ” شهاب جوهر ” وزوجته الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” ضيفان ببرنامج مراحل الذي يقدمه ” علي العلياني ” والمذاع عبر قناة SBC .

وخلال اللقاء كشف شهاب جوهر عن تفاصيل عرضه الزواج على إلهام الفضالة بعد علمه بانفصالها عن زوجها .

فقالت إلهام الفضالة أنها لم تكن بعد انفصالها قد أعلنت عن هذا حفاظا منها على خصوصية حياتها .. وعقب مهرجان المميزون تواصل معها شهاب جوهر بعد علمه بذلك طالبا لقائها .

وأشارت الفضالة إلى أنها تفاجئت بعرض شهاب جوهر الزواج عليها .. وجاءت ردة فعلها بطلبها وقتا للتفكير في الأمر ومشاورة أولادها .

وعن قيمة مهر زواجه من إلهام الفضالة قال شهاب جوهر أنه دفع قيمة المهر المتعارف عليه في الكويت والتي تقدر بـ 6 آلاف دينار وتشتمل الشبكة .. أما المؤخر فقد اتفقا أن تكون قيمته حج لبيت الله .