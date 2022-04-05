فنان مصري يكشف تطورات الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة ويطلب الدعاء له : ” الدعاء يغير الأقدار “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 05:47 مساءً - كشف الفنان ” حسام داغر ” في منشور له عبر حسابه على موقع فيس بوك عن تطورات الحالة الصحية للفنان ” عبد الرحمن أبو زهرة ” .

حيث أشار حسام داغر في منشوره إلى أن الوضع الصحي لعبد الرحمن أبو زهرة الذي يتواجد بالعناية المركزة لا يزال حرجا مطالبا الجمهور بالدعاء له .

فكتب قائلا : ” فى الأيام المفترجة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلاتكم .. حالته حرجة والدعاء يغير الأقدار ” .

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة كان قد تعرض للسقوط في منزله وبعد مرور يوم على هذا الحادث شعر بأعراض غريبة من عدم تركيز وإدراك وفقا لتصريحات نجله والتي استدعت نقله إلى المستشفى .

وأضاف أحمد أبو زهرة أنه تبين إصابة والده بكسر في مفصل الحوض الأيمن مشيرا إلى أن حالته لم تشهد تحسنا كبيرا .