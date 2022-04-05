شكرا لقرائتكم خبر عن هدى المفتى: سوتس بالعربى تجربة مهمة فى مسيرتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة هدى المفتى، عن سعادتها بالمشاركة في مسلسل " سوتس بالعربى"، مشيرة إلى أنها تجربة تعتز بها في مسيرتها الفنية وقالت هدي المفتى، عبر حسابها على إنستجرام:"مدام مي في سوتس بالعربي.. مبسوطة أني كنت جزءا صغيرا من هذا العمل".

وظهرت هدى المفتي في الحلقة الثانية من المسلسل في شخصية "مي" التي تعرضت للتحرش والفصل التعسفي من مديرها في العمل "حجاج"، ونجح المحامي الشهير زين ثابت "آسر ياسين" ومساعده المحامي المبتدئ أدم منصور "أحمد داود" برد حقوقها وقامت هدى المفتى بتوجيه صفعة للمدير المتحرش عبر أداء متميز لامس العديد من الفتيات اللاتي تعرضن للتحرش.

والمسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.