شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد .. أكرم حسني وهنادي مهنا وأيتن عامر في كواليس أغنية "مكتوب عليا " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان أكرم حسني عن كواليس أغنية "مكتوب عليا"، من مسلسله الرمضاني الجديد الذي يحمل نفس الاسم، وظهر وهو يسجل الأغنية في الاستديو برفقة الفنانة أيتن عامر والفنانة هنادي مهنا، والمغنية هلا رشدي، والتي تخوض تجربة التمثيل لأول مرة في المسلسل، والموزع الموسيقي توما، والطفلة هنا زهران .



مكتوب عليا



اكرم حسني



الطفلة هنا زهران



ايتن عامر



هلا رشدي



هنادي مهنة

ومسلسل "مكتوب عليا"، استطاع ان يجمع العائلة لمشاهدته حيث يحمل قصة مختلفة في سياق كوميدي طريف.

ويقدم النجم أكرم حسنى فى مسلسل "مكتوب عليا" الذى يخوض به السباق الرمضانى الحالى 3 أغانٍ ضمن أحداثه وهى من كلماته وألحانه ماعدا أغنية من ألحان كريم عاشور وأحمد وحيد، وذلك بعدما غنى أغنية تتر العمل بمشاركة باقى البطلات.

ويعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ثم يعاد عرضه في تمام الساعة 2 صباحا، ويعاد في تمام الساعة 12.30صباحا، ويعاد مره ثالثة في تمام الساعة صباحا، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc دراما".

وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" فى اطار كوميدي، حول شخصية "جلجل" مدرس موسيقى ناقم على حياته وغير راضي بمعيشته، وخلال الحلقات تحدث له العديد من المفارقات الكوميدية التي تغير مسار حياته بالكامل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

أكرم حسنى يعود للدراما التليفزيونية بعد غياب العام الماضى، حيث قدم آخر أعماله قدم مسلسل "رجالة البيت"، وشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، ويزو، بيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى.