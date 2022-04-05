شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى 6 .. طموح أحمد مكى من سينجل لـ شوجر دادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اشتكى الكبير "أحمد مكى" لعمته الكبيرة "سما إبراهيم"، في الحلقة الثالثة من مسلسل " الكبير أوى 6 " عن معاناته مع أولاده ويقول الكبير لها:"أنا وضعى صعب شوية أنا بقيت سينجل أب عارفه يعنى إيه" لترد عليه الكبيرة قائلة:" يعنى راجل كبير معاه فلوس كتير يصرفها على البنات الصغيرين في الهلس و المسخرة"، ثم يرد عليها الكبير قائلا:" لا لا التانى شوجر دادى وده طموحى قدام".





ويرفض الكبير فكرة الزواج للمرة الثانية لأنه لا يزال يحب زوجته الأولى هدية وتكشف الكبيرة عن اسم زوجته الجديدة وهي "مربوحة" وهي فتاة يتيمة تعيش مع خالها لكنها لديها مواهب متعددة وسوف تساعد الكبير في حياته الجديدة.

يعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندي.