شكرا لقرائتكم خبر عن المشوار 3.. اكتشاف مكان ماهر وورد وهروبهما بالشنطة بعد مطاردة طويلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورت الأحداث فى الحلقة الثالثة من مسلسل "المشوار" الذى يتم عرضه على قناة DMC، خاصة بعدما كشفت نهاية الحلقة الماضية عما بداخل الشنطة التى يحتفظ بها ماهر (محمد رمضان) حيث يتواجد فيها دولارات عديدة، وأن هذه الشنطة سبب هروبهم والاختباء ة.

المشوار الحلقة 3

واستكملت الأحداث بشعور ماهر بقلق كبير بسبب اتصالاته الكثيرة بصديقه سعيد (محمود الليثى) إلا أن الأخير لم يرد عليه، وفى نفس الوقت تبدأ زوجة وجيه (أحمد كمال) والتى تجسد دورها كارولين خليل فى محاولات للوصول إلى ماهر وورد للحصول على الشنطة، حيث أن سجن زوجها وجيه مرتبط بماهر وورد والشنطة.



محمد رمضان ودينا الشربينى

يستطيع رجال كارولين خليل فى الوصول إلى مكان ورد من خلال الـ GPS لرقم موبايل ماهر بعدما حصلوا عليه من تليفون سعيد، حيث تمكنوا من الامساك بسعيد، ويتصل أحد الأشخاص بماهر ويطلب منه تسليم نفسه لهم واحضار الشنطة إلا أن ماهر استعان بالسائق الذى يجسد دوره محمد جمعة من أجل الهروب فى سيارته مع زوجته ورد (دينا الشربينى) وبالفعل يستطعان الخروج من المصنع.

يتوصل الرجال الذين يطاردون ماهر إلى مكانه مرة أخرى عن طريق الـ GPSويذهبون له فى منزل خالته إلا أنه كان قد تمكن من الحصول على الشنطة والهروب مرة أخرى بصحبة زوجته وابنه رحيم، وبعد مطاردة طويلة استطاع ماهر وورد وابنهما الهرب متخفيين وسط زحام زفة اسكندارنى، وسط أهل العروسين والدراجات النارية.

مسلسل المشوار

يعرض مسلسل "المشوار" على قناة DMC الساعة 8.10 مساء، ويعاد الساعة 1.45 صباحاً والساعة 2 مساء، كما يعرض على قناة DMC دراما الساعة 11.15 مساء، ويعاد الساعة 4.30 صباحاً والساعة 10.30 صباحاً، هذا بالاصافة إلى عرضه على منصة Watch It.

مسلسل "المشوار" بطولة محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، أحمد كمال، محمود الليثي، ندا موسى، سما إبراهيم، محمد عبده كارولين خليل، وعدد من ضيوف الشرف منهم حنان يوسف، محمد على رزق، محمدجمعة، سارة عبد الرحمن، محسن منصور، وتأليف محمد فريد وإخراج محمد ياسين، وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".



محمد رمضان ودينا الشربينى والطفل الذى يجسد دور ابنهما



محمد رمضان