شكرا لقرائتكم خبر عن راجعين يا هوى الحلقة 3 .. صراع عائلة أبو الهنا والنبوى يقع فى خطوبة زائفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الحلقة الثالثة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، أحداث متباينة، حيث ذهب ولاء – سلمى أبو ضيف إلى عمها بليغ أبو الهنا إلى منزله، كما تقابل مع ولاء ايضاً ابن عمها طارق – نور النبوى، وجاء إلى عمهما حتى يعزمونه على الغداء في منزلهما، وذلك من أجل الخطة التي وضعتها يسرية وأنوشكا .

وفى مفاجأة، طلب تميم عبدة من ابنته دكتورة ماجى – نوراللبنانية، أن يقيم لها احتفالية خطوبتها على بليغ – خالد البنوى، وذلك حتى يحفظ وجه أمام عائلته وعمتها وعمها، ويتعرفون على العريس.

وفى نفس الوقت، حدثت مشادة بين يسرية وأنوشكا على طاولة السفر، وكل واحدة منهما تقول إنها عندها عزومة، وحدثت مشكلة بينهما، وهى عزومة بليغ أبو الهنا.

وفى الوقت ذاته، عرضت ماجى على بليغ أنها ستعالجه هو وأصدقائه لمدة سنة كاملة، من أجل موافقته على حضوره احتفالية خطوبته عليها، من أجل حفظ ماء وجهها أمام عائلتها .

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.