شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ممدوح مع أكرم حسنى كلاكيت ثالث مرة فى مسلسل "مكتوب عليا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك النحم محمد ممدوح كضيف شرف فى الحلقة الثالثة من مسلسل "مكتوب عليا" مع النجم أكرم حسنى والذى يتم عرضه على قناة dmc، وجسد ممدوح دور طبيب نفسي، وقد ذهب إليه جلال(أكرم حسنى) حتى يستكشف حقيقة الكلام الذي يظهر مكتوبا على يديه، ودار بينهما حوار كوميدي، وقام ممدوح بعمل اختبارات طبية بطريقة كوميدية.



محمد ممدوح واكرم حسنى فى مكتوب عليا

ويسجل مكتوب عليا التعاون الثالث بين محمد ممدوح وأكرم حسنى، حيث ظهر ممدوح كضيف شرف أيضاً مع أكرم فى مسلسل "الوصية" الذى تم عرضه عام 2018 الذى خاص به أكرم حسنى أولى بطولاته فى الدراما التليفزيونية، وكذلك تعاونا سوياً فى فيلم "بنك الحظ" عام 2017 وشارك فى بطولته محمد ثروت وحقق نجاحاً مميزاً.

مكتوب عليا بطولة أكرم حسنى، عمرو عبد الجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، حنان سليمان، إسماعيل فرغلي، عزة لبيب، محمد طعيمة، محمود السيسي، وهلا رشدى، حنان حسن، وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد فهمى، فيدرا، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج شركة k media للمنتج كريم أبو ذكري.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، حول جلال الشاب المطحون، الذى يستيقظ من النوم مكتشفًا كتابات غريبة على يده تصف أحداث يومه، يبدأ في اكتشاف أمور خطيرة، وأسرار لم يكن ليعرفها، ويستغله رجل أعمال كبير ليتورط في أمور لم تكن في الحسبان، ويتكرر هذا كل يوم لتنقلب حياته رأسا علي عقب.



محمد ممدوح واكرم حسنى فى بنك الحظ