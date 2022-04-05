شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل راجعين يا هوى الحلقة 3.. نور تستخدم حيلة هربا من عريس تقدم لها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الثالثة من مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور اللبنانية، بأحداث مختلفة، حيث قررت ماجى - نور اللبنانية أن تقدم بليغ أبو الهنا – خالد النبوى لعائلتها على أنه خطيبها، وهذا الادعاء هرباً من العريس الذى تقدم لها عن طريق والدها تميم عبده.

وفى نفس الأحداث، تحدثت أنوشكا مع ابنتها سلمى أبو ضيف، وأكدت أن خلافها مع شقيقها، جاء بسبب ما حدث بين والدها وشقيقيه، حيث أكدت لها أن عمها بليغ – خالد النبوى جاء إلى مصر لأخذ حقه في الميراث، ولذلك قررت أنوشكا إقامة عزومة له في منزلها، وعلى جانب آخر، قررت يسرية أن تعزم بليغ أيضا، خاصة أن كل واحدة منهما لديها خطة في دماغها.



راجعين يا هوى

مسلسل راجعين يا هوى بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، إسلام جمال، شريف حافظ، آية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.