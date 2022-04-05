شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 3.. سمر مرسى ونور محمود زوجان مسيحيان يرغبان بالهجرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "اخونة الدولة"، عن طبيعة شخصية الفنانان سمر مرسى ونور محمود، بعدما ظهرا فى الحلقات الأولى دون توضيح طبيعة شخصيتهما، حيث يجسد الثنائى دور زوجان يدعيان موريس ودارين طبيبان صيدليان، ويرغبان فى الهجرة من مصر بعد تولى الاخوان حكم مصر.

وأوضحت الحلقة أن موريس ودارين يشعران أن هناك اضطهاد قادم من الاخوان للمسيحيين بسبب التشدد فى تصريحات الجماعة والتأكيد على تطبيق الشريعة الاسلامية بطريقة متشددة، وبعد تجهيز أوراق الهجرة تكتشف دارين أن زوجها تراجع عن القرار ولم لم ينتهى من إجراءات الهجرة وترك الأوراق فى المنزل.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



نور محمود