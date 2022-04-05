شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أمير كرارة وأمينة خليل فى كواليس "العائدون".. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم أمير كرارة، عن بعض اللقطات من كواليس مسلسله الرمضاني "العائدون"، حيث ظهر "كرارة" فى الصور التى نشرها من الكواليس عبر "ستوري" حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، برفقة بطلة المسلسل الفنانة أمينة خليل، وفي لقطة أخري ظهر كرارة بجانب الكاميرا فى لوكيشن التصوير.

واستطاع أمير كرارة، من خلال 3 حلقات فقط، جذب اهتمام عدد كبير من المشاهدين لأحداث المسلسل التي تعتبر من أكثر الأحداث الساخنة والتي تكشف الكثير من الحقائق.



امير كرارة في العائدون



امير كرارة في لوكيشن تصوير "العائدون"



امير كرارة وأمينة خليل في كواليس العائدون

شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 إثارة كبيرة، حيث بدأت الحلقة بمشهد مؤثر من قبل أمير كرارة –الضابط عمر- أثناء مشاهد لحظات حرق فراج – أبو مصعب-، وحرص على الجلوس فى غرفته حزناً علي عدم تمكنه من انقاذه.

بعد ذلك وصلت الأمور لإبلاغ أمير كرارة –عمر- بأن هناك تفتيشا شديدا من جانب تنظيم داعش، وبالتالى فإنهم فى خطر، وما إن تم تجهيزهم للسفر عبر طائرة تنتظرهم على الحدود، حتى تم إبلاغ عمر بأن أبو عميرة الذى يعتبر رجلا آخر للمخابرات المصرية فى تنظيم داعش يطالب بالإخلاء هو الآخر.

كرارة اثناء الهروب

ومع نقاش ساخن ما بين كرارة ومحمود عبد المغني حول إنقاذه وافق الأخير فى النهاية على رغبة كرارة فى تنفيذ خطة إنقاذ أبو عميرة الذى اختفى فجأة من التنظيم وذهب لنقطة مقابلة مع كرارة فى مستشفى على الحدود.

كما شهدت الحلقة الثالثة مشاهد أكشن وحركة فى مستشفى بمنطقة تخضع لسيطرة داعش، قابل فيها عمر -كرارة- ابو عميرة الذى تظاهر بأنه متوفى إلا أنهم أثناء مهمة الهروب وصلت قوات داعش للمستشفى.

الأمر الذى تطور إلى مقابلة كرارة برجال داعش، ولكن مع اصرارهم على رؤية وجه أبو عميرة، قام بالتصدي لهم وقتلهم، فى مشهد قتالى بعد تأمين زميله الضابط له من الخارج -اسلام جمال- ليتمكنوا من الهرب.

بعد ذلك ذهبوا للطائرة إلا أن أمينة خليل -نادين- كادت تتعرض لموقف صعب والقبض عليها من قبل تنظيم داعش من احد الاكمنة، لتخبر كرارة -عمر- عبر الهاتف أنها قد لا تتمكن من الوصول لهم، ولكنه ينقذها بقتل رجال داعش.