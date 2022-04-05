شكرا لقرائتكم خبر عن مبسوطة بمشاركتى بجزء صغير فى المسلسل.. هدى المفتي تعلق على ظهورها بـ "سوتس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الفنانة هدي المفتي في أحداث الحلقة الثانية والثالثة من النسخة العربية للمسلسل الأجنبي "سوتس"، حيث كانت تؤدي دور سيدة تربي ابنها وحيدة بعد وفاة زوجها، لكنها تعرضت للتحرش من قبل مديرها، ولم يساعدها أيا من محامين لانها لا تملك اتعابهم، ليتولي مكتب "فريدة" والتي تقوم بدورها صبا مبارك القضية وتكلفها لـ "زين" والذي يقوم به "آسر ياسين" والذي يربح القضية وبمعاونة "احمد داود".



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي في مسلسل سوتس



هدي المفتي

وعلقت هدي المفتي علي مشاركتها بالمسلسل من خلال صور للشخصية نشرتها علي حساب الانستجرام الخاص بها وقالت : " ‏‎مدام مي … من سوتس بالعربي..مبسوطة اني كنت جزء صغير من دا".

وكشفت الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربى، من بطولة آسر ياسين وأحمد داود، العديد من المواقف، حيث نجح المحامي آدم منصور (أحمد داود) في قضيته الأولى عن التحرش، بعدما عقد اجتماع مع الخصم وساومه إما الاعتذار ودفع 2 مليون جنيه لموكلته أو سيرفع قضية الشهادة الزور، وذلك بعدما أثبت زين ثابت (آسر ياسين) أن طليقة الخصم تم تهديدها في مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها غير متحرش.

كما تمكن آدم من التخلص من حقيبة المخدرات، وأخذ في المقابل بدل صديقه الذي ورطه في القضية، كما كسب ثقة زين ثابت، والذي منحه قضية أصعب، في تحدي جديد لآدم منصور في المحاكم المصرية.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.