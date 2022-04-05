شكرا لقرائتكم خبر عن حسام داغر: الحالة الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة "حرجة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الحالة الصحية للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة ما زلت غير مستقرة، حيث كتب الفنان حسام داغر، من خلال حسابه علي الفيس بوك، قائلا: "فى الأيام المفترجة دى برجاء الدعاء للأستاذ عبد الرحمن أبو زهرة فى صلاتكم .. حالته حرجة والدعاء يغيرالأقدار".



حسام داغر

وكانت قد كشفت الدكتورة منى عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالية الصحية للفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة قائلة : الأسبوع اللى فات سقط سقطة بسيطة فى البيت وقام ومشى عادى بعدها وكان كويس لكنه بعد فحصه تأكد إصابته بكسر فى الحوض وبعد فحصه من قبل دكتور مخ وأعصاب، قال : عنده جفاف"

وأضافت خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة ON:الحالة تدهورت ونقل المستشفى وقطع تناول الأكل خمس أيام فاضطرت المستشفى لتركيب أجهزة ضخ للطعام.

واصلت: "مش واعى أوى باللى حواليه ومش متواصل معاهم كوبيس ومش بيتكلم مع اللى حواليه "، مطالبة محبيه بالدعاء له قائلة : اِدعوله يقوم بالسلامة.

وحول إمكانية إجراء تدخل جراحى لعلاج كسر الحوض، قالت : المفروض فيه عمليه لكن حالته لسه مش مستقرة وممكن البنج ياثر عليه وبالتالى محتاج يتعافى شوية ويتناول الطعام عشان نحدد التدخل الجراحى هيكون أمتى.