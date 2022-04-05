شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 3 .. شاهد ردود فعل الجمهور على أحداث المسلسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الصفحة الرسمية لمسلسل "الاختيار 3 - القرار" على موقع التواصل الاحتماعى فيس بوك، بعض ردود أفعال الجمهور على أحداث الحلقة الثالثة من العمل والتى عرضت أمس الاثنين على قناة ON، حيث نال العمل اشادات واسعة من الجمهور لاسيما وأن الأحداث التى يرصدها المسلسل عايشناها جميعاً ونحتاج إلى معرفة أكثر عن ما حدث.



ردود الافعال بعد عرض اول 3 حلقات من الاختيار

وتناولت الحلقة الثالثة من "الاختيار 3" محاولات جماعة الاخوان أخونة القوات المسلحة بعد توليهم الحكم، إلا أن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى تصدى لهذه المحاولات وأبلغهم من خلال المرشد محمد بديع رسالة شديدة اللهجة بخصوص الاقتراب من الجيس، كما رصدت الحلقة طلب محمد مرسى من أعوانه كتابة إعلان دستورى تفصيلى لهم، وتطرقت إلى العفو الرئاسى الذى حدث للعديد من المسجونين ومنهم المتطرفين والعناصر التكفيرية.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3



الاختيار 3 الحقلة 3