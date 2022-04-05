شكرا لقرائتكم خبر عن عبلة كامل تثير الجدل من جديد.. تعرف على حقيقة إفطارها بموائد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتادت النجمة عبلة كامل على الاختفاء تماما عن الأضواء الفنية والإعلامية، وهو ما يثير حولها الشائعات باستمرار، حيث تداول بعض رواد السوشيال صورة للنجمة الكبيرة وهى تتناول الإفطار على مائدة، زاعمين أنها أحد موائد الرحمن، ولكن الصورة التى تم تداولها قديمة ومن كواليس مسلسل سلسال الدم.



عبلة كامل

عبلة كامل تختفى عن الساحة الفنية

واختفت النجمة عبلة كامل عن الساحة منذ تقديمها الجزء الخامس من مسلسلها "سلسال الدم"، وأكد المقربون منها أنها لم تعتزل الفن، ولكن تنتظر العمل الجيد فقط، كما أنها تتمتع بصحة جيدة، ولا تعانى من أى أمراض مثلما أثير حولها خلال العامين الماضيين.

عبلة كامل تاريخ طويل من الأعمال المبدعة

ويذكر أن آخر أعمال عبلة كامل، مسلسل سلسال الدم الجزء الخامس، ومن بطولة رياض الخولى ورامى وحيد وضياء عبد الخالق وراندا البحيرى وأميرة هانى، وكريم كوجاك وماجد الشريف، وعدد كبير من الفنانين والمسلسل للكاتب الكبير مجدى صابر، والمخرج مصطفى الشال.

وبدأت عبلة كامل فى السينما من خلال فيلم "وداعا بونابارت" مع المخرج الراحل يوسف شاهين، وبعض ذلك انطلقت لتقديم العديد من الأفلام أبرزها "خالتى فرنسا"، و"بلطية العايمة"، و"سيد العاطفى"، وكانت آخر أعمالها بالسينما فيلم "الكبار".

أما بالنسبة للدراما فبدأت من خلال مسلسل "الشهد والدموع" الجزء الثانى، و"ليالى الحلمية"، وكانت قد انطلقت بشكل قوى فى الدراما، واحتلت مكانة بارزة في قلوب المشاهدين، بعد نجاحها في المسلسل "لن أعيش فى جلباب أبى" الذى حقق نجاحا بشكل كبير حتى الآن، وشاركت فى أكثر من عمل بطولتها "ريا وسكنية"، و"حق مشروع"، و"عفاريت السيالة"، "أفراح إبليس"، وآخرها "سلسال الدم الجزء الخامس".