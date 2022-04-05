"كدت أخسر أمي".. ياسمين الخطيب تنجو من حريق بمنزلها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلنت الفنانة التشكيلية ياسمين الخطيب، نجاتها ووالدتها من حريق نشب بمنزلها

وكتبت ياسمين، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل شيء.. المطبخ اتحرق، وكدت أخسر أمي".

وأضافت: "شكرا للجيران اللي ساعدونا، والأصدقاء اللي تواجدوا في ثواني، شكرا لكل اللي وقفوا جنبي، وشكراً للحماية المدنية على سرعة الاستجابة.. ربنا يحفظ أحبائنا".

جدير بالذكر أن ياسمين الخطيب احتفلت في نهاية العام الماضي بعقد قرانها، في حفل صغير أُقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

فيما شاركت مؤخرا في فيلم "طلعت حرب 2" الذي خاض بطولته محمود قابيل، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ميار الغيطي ، وأحمد مجدي، ميدو عادل وشريف دسوقي وشريف حلمي وفريال كمال، وإخراج مجدي أحمد علي.