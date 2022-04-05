خاص| حقيقة مشاركة شيرين عبدالوهاب في مهرجان غنائي بالسودان

محمد اسماعيل - القاهرة - هل تستعد المطربة شيرين عبدالوهاب، لتقديم حفل غنائي في السودان، ضمن فعاليات مهرجان فني تبدأ فعالياته يوم 10 رمضان؟، سؤال فرض نفسه بعد تبادل مواقع صحفية سودانية، الإعلان عن مشاركتها.

وقالت مديرة المهرجان المهندسة داليا الشفيع، في تصريحات نشرها عدة مواقع وصحف، منها "سودان لايت"، أن المهرجان، الذي يقام في نادي النيل، يشهد مشاركة الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، وأسرة مسرح مصر بقيادة الفنان أشرف عبد الباقي.

المنتجة سارة الطباخ "مديرة أعمال المطربة شيرين عبد الوهاب"، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، علقت على ما نشر بشأن الحفل، وقالت: "غير حقيقي، لم يتم الاتفاق على أي حفلات، أو مهرجانات بالسودان حاليا"

المطربة شيرين عبد الوهاب، طرحت مؤخرا أغنية "يا معافر"، في إطار الحملة الدعائية لبنك مصر، وهي من كلمات الشاعر أمير طعيمة، ألحان محمود العسيلي، وتوزيع نابلسي.

ووصل عدد مشاهدات الأغنية، إلى ما يزيد عن 22 مليون مشاهدة، وتقول كلماتها: "دايما في الصورة أسطورة.. وخطير مش أي خطورة، وشديد وعينيك باصة على بعيد، وعينيك باصة على بعيد.. ربك مبيديش أبدا حمل تقيل.. غير للكتف اللي يشيل.. يا معافر.. كمل للآخر".