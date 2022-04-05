طارق الشناوي يكشف لـ"الخليج 365" تطورات حالة سمير صبري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الفتاح العجمي:

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، تطورات حالة الفنان الكبير سمير صبري، والذي يعاني صحيا بالفترة الماضية.

وقال الشناوي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "سمير حالته تمام التمام، ولسه مكلمه امبارح، والحمد لله مش هيعمل عملية خلاص، حالته أصبحت مش محتاجة عملية، هو كان عنده مشكلة في كرات الدم الحمراء، والحمد لله المشكلة دي اتعالجت".

أضاف: "سمير صبري بالتوازي مع العلاج العادي بيخضع لعلاج طبيعي من أجل الحركة، وبقى بيتحرك كويس، والحمد لله بيعمل شغله، وهو لسه في مستشفى بالمعادي".

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أمر برعاية وعلاج الفنان سمير صبري على نفقة الدولة، وتقدمت نقابة المهن التمثيلية في بيان رسمي بالشكر لرئيس الجمهورية.