بالصورة.. مبابي على مائدة إفطار حكيمي

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - منذ دقيقتين

تفاعل الجمهور المغربي مع منشور للنجم أشرف حكيمي، وهو يستضيف على مائدة إفطاره، زميله في باريس سان جيرمان وصديقه المقرب كيليان مبابي.

وظهر مبابي في مقطع فيديو قصير وهو يصب الشاي المغربي بعد الإفطار، ليضع حكيمي عنوانا لهذا المنشور على صفحته بإنستجرام “إنها أجواء رمضان”.

ومباشرة تفاعل معه كيليان مبابي وعدد من نجوم المنتخب المغربي وزملائهما بالنادي الفرنسي.

ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.