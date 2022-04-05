فن ومشاهير

بالصورة.. مبابي على مائدة إفطار حكيمي

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كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 5 أبريل 2022 04:13 مساءً - منذ دقيقتين
مبابي وحكيمي

مبابي وحكيمي

تفاعل الجمهور المغربي مع منشور للنجم أشرف حكيمي، وهو يستضيف على مائدة إفطاره، زميله في باريس سان جيرمان وصديقه المقرب كيليان مبابي.

وظهر مبابي في مقطع فيديو قصير وهو يصب الشاي المغربي بعد الإفطار، ليضع حكيمي عنوانا لهذا المنشور على صفحته بإنستجرام “إنها أجواء رمضان”.

ومباشرة تفاعل معه كيليان مبابي وعدد من نجوم المنتخب المغربي وزملائهما بالنادي الفرنسي.

ويرتبط اللاعبان بعلاقات قوية جدا، إذ ظهرا مرارا في لقطات خارج ملاعب الكرة، كما ارتبطا بصور احتفالهما سويا عند تسجيل أهداف فريق العاصمة الفرنسية.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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