بالفيديو: أبطال مسلسل "عروس بيروت" يكشفون تفاصيل من الكواليس: "خليل" يأكل كثيرًا و"فارس" ينفذ المقالب

بيروت - نادين محمد - كشف أبطال مسلسل "عروس بيروت" بعض تفاصيل من كواليس العمل بجزئه الأخير بعد انتهائه، من خلال بودكاست خاص بالمسلسل أطلقته الـ mbc، جمع الممثل جو طراد بأبطال العمل.

وتحدثت كارمن عن موقف طريف حصل معها خلال تصوير أحد المشاهد الجدية التي تتطلب منها أن تبدو حزينة ومنفعلة، في وقت كان الممثل جو طراد يقوم بإضحاكها، ما أجبرها على تكملة المشهد وهي تخاطب الأريكة، وأشارت إلى أنها في إحدى المرّات قصّت شعر جو في كواليس التصوير وكانت النتيجة كارثية.

وقد كشفت الممثلة كارمن بصيبص التي تلعب دور أن شخصيتها الحقيقية تشبه إلى حدّ ما شخصية "ثريا" لكونها دائمًا إيجابية وتبحث عن الحلول.

أما النجم ظافر العابدين، فقد كشف عن أكثر المشاهد صعوبة بالنسبة إليه خلال التصوير، قائلًا أن من أبرزها كان مشهد إقناع "خليل" بالعودة إلى المنزل، ومشهد البحث عن "ثريا" عندما هربت إلى خارج البلاد.

وأكد العابدين أن جو طراد كان يلتهم الطعام الموجود على المائدة في المسلسل قبل التصوير وبعده، كما تحدث العابدين عن المقالب التي كان يقوم بها خلال تصوير المسلسل، مؤكدًا أن النجمة تقلا شمعون هي أكثر شخص كان يلجأ إليها للتحدث عن حياته الشخصية لأنه يثق بها وبخبرتها في الحياة.