كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 03:54 مساءً - أبدى الفنان ” وائل عبد العزيز ” إعجابه بإعلان شقيقته الفنانة ” ياسمين عبد العزيز ” الجديد الذي تم عرضه مع بداية شهر رمضان لإحدى شركات الاتصالات . ونشر وائل عبد العزيز صورا لشقيقته من الإعلان مشيرا في تعليقه عليها إلى أن حركاتها ونظراتها بالإعلان تشبه بشكل كبير والدتهما . فكتب في تعليقه قائلا : ” نظرات وحركات وريأكشنات أمي كلها .. ربنا يديكي الصحة يا أمي إنتي وهي .. يخربيت الضحك ” .

كانت هذه تفاصيل خبر شبهها بهذا الشخص .. تعليق شقيق ياسمين عبد العزيز على إعلانها الجديد في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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