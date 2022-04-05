شكرا لقرائتكم خبر عن شقيقة سمير صبرى تنفى إجراءه حوارات صحفية: حالته لا تسمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت السيدة عنايات صبرى شقيقة الفنان الكبير سمير صبرى، أن يكون قد أجرى أى حوارات أو أحاديث صحفية خلال الفترة الماضية.

وقالت: "لا يزال فى المستشفى يتلقى العلاج بعد قرار الأطباء تأجيل إجراء العملية الجراحية الدقيقة فى القلب للمرة الثالثة نظرا لأن حالته الصحية لا تتحمل إجراء مثل تلك العملية فى الوقت الحالي، كما يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في أحد المستشفيات".

وأوضحت:" الفوازير التى تذاع بصوته حاليا على محطة الأغاني قد تم تسجيلها فى شهر ديسمبر الماضى وانه لم يسجل اى أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها".

وزار المخرج مجدى أحمد على، الفنان الكبير سمير صبرى بالمستشفى الذي يتلقى فيه العلاج بعد تعرضه لأزمة صحية، ولتسليمه جائزة أحسن ممثل بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية التي حصدها عن فيلم "2 طلعت حرب".

وحصل النجم الكبير سمير صبرى، على جائزة أفضل ممثل فى مسابقة الفيلم الروائى الطويل ضمن جوائز مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن دوره فى فيلم "2 طلعت حرب" للمخرج مجدى أحمد على.