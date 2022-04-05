شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز فى فيديو طريف على تيك توك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة ياسمين عبد العزيز عن فيديو جديد لها من خلال حساب إنستجرام الخاص بها، ظهرت فيه برفقة النجم كريم محمود عبد العزيز هما يؤديان دورا سهير البابلي وأحمد بدير في لقطة طريفة من مسرحية "ريا وسكينة" علي تيك توك، وحصدت تفاعيل كبير، خاصة وأن النجمان يتمتعان بخفة ظل لافته.



كريم محمود عبد العزيز وياسمين عبد العزيز



كريم وياسمين في فيديو تيك توك

أصبح الفنان الشاب كريم محمود عبد العزيز، واحدًا من المميزين في عالم الفيديوهات القصيرة والـ"تيك توك"، خلال الفترة الماضية، حيث تألق مع الفنان سليمان عيد في أكثر من مناسبة بفيديوهات "تيك توك"، لاقت انتشارا كبيرا، وأيضا فيديوهات كوميدية مع كل من شقيقه محمد محمود عبد العزيز ومحمد عبد الرحمن وهشام ماجد وغيرهم، ومؤخرا ظهر مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة"، وقدم معها فيديو كوميدى بنفس الطريقة التي اشتهر بها.

وكانت الفنانة ياسمين عبد العزيز، قد كشفت عن مقطع فيديو جديد لها، تظهر فيه أثناء تقليدها أداء أغنية "الحلاوة دى"، لـ أحمد بسيونى، الذى يظهر عادة أثناء بمشاهد ساخرة لتقليد الأغاني الرومانسية بطريقة طريفة، لكن هذه المرة، قلدت ياسمين عبد العزيز، أداء بسيونى، بخفة ظلها المعتادة التي تلفت الأنظار إليها طوال الوقت.