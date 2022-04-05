شكرا لقرائتكم خبر عن دايما عامر الحلقة 3 .. مصطفى شعبان يبدأ مهام عمله وظهور فادية عبد الغني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في الحلقة الثالثة من مسلسل "دايما عامر" بطولة النجم مصطفى شعبان، يبدأ الأخير مهام وظيفته الجديدة كأخصائي اجتماعي في مدرسة رؤية الدولية بعدما يتفق وكيل المدرسة الأستاذ لطفي "صلاح عبدالله" مع عامر وينصحه عدة نصائح في منزله وتظهر خلال الحلقة الفنانة فادية عبد الغني في شخصية والدة النجم مصطفي شعبان.

نضال الشافعي ومحمد محمود اللذين يعملان مدرسان في المدرسة يذهبان لمركز خاص للدروس الخصوصية ليتفقا علي العمل به ولكن المركز يقبل نضال ويرفض محمد محمود لأنه مدرس لغة عربية وهي غير مطلوبة ، وتناقش أحداث المسلسل أزمة الدروس الخصوصية.

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" دايما عامر " بطولة مصطفى شعبان، لبلبة ، نضال الشافعي ، محمد محمود ، محمد ثروت سينتيا خليفة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي.

وتدور قصة وأحداث مسلسل "دايما عامر" حول مناقشة قضية هامة تشغل الرأي العام وكل البيوت المصرية وهي مشكلة التعليم في مصر خاصة المشاكل التي ظهرت في الفترة الأخيرة في المدارس ومحاولة الوقوف عليها ومناقشتها ووضع بعض الحلول لها، ويناقش العمل عدد من المشكلات التي تواجه الطلاب في مراحل التعليم المختلفة.



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