شكرا لقرائتكم خبر عن العائدون حلقة 3 .. أكشن أمير كرارة وخطته لإنقاذ أبو عميرة فى العائدون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الثالثة من مسلسل العائدون الذى يعرض على شاشة قناة dmc فى تمام الساعة 10.45 اثارة كبيرة، حيث بدأت الحلقة بمشهد مؤثر من قبل امير كرارة –الضابط عمر- أثناء مشاهد لحظات حرق فراج – أبو مصعب-، وحرص على الجلوس فى غرفته حزناً علي عدم تمكنه من انقاذه.

خطة أمير كرارة لانقاذ ابو عميرة فى العائدون

بعد ذلك وصلت الأمور لإبلاغ أمير كرارة –عمر- بأن هناك تفتيشا شديدا من جانب تنظيم داعش، وبالتالى فإنهم فى خطر، وما إن تم تجهيزهم للسفر عبر طائرة تنتظرهم على الحدود، حتى تم إبلاغ عمر بأن أبو عميرة الذى يعتبر رجلا آخر للمخابرات المصرية فى تنظيم داعش يطالب بالإخلاء هو الآخر.



كرارة اثناء الهروب

عبد المغنى يرضخ لطلب كرارة فى العائدون

ومع نقاش ساخن ما بين كرارة ومحمود عبد المغني حول إنقاذه وافق الأخير فى النهاية على رغبة كرارة فى تنفيذ خطة إنقاذ أبو عميرة الذى اختفى فجأة من التنظيم وذهب لنقطة مقابلة مع كرارة فى مستشفى على الحدود.

رجال المخابرات المصرية يتمكنوا من تنفيذ عملية خطيرة فى قلب داعش

كما شهدت الحلقة الثالثة مشاهد أكشن وحركة فى مستشفى بمنطقة تخضع لسيطرة داعش، قابل فيها عمر -كرارة- ابو عميرة الذى تظاهر بأنه متوفى إلا أنهم أثناء مهمة الهروب وصلت قوات داعش للمستشفى.

الأمر الذى تطور إلى مقابلة كرارة برجال داعش، ولكن مع اصرارهم على رؤية وجه ابو عميرة، قام بالتصدي لهم وقتلهم، فى مشهد قتالى بعد تأمين زميله الضابط له من الخارج -اسلام جمال- ليتمكنوا من الهرب.

بعد ذلك ذهبوا للطائرة إلا أن أمينة خليل -نادين- كادت تتعرض لموقف صعب والقبض عليها من قبل تنظيم داعش من احد الاكمنة، لتخبر كرارة -عمر- عبر الهاتف أنها قد لا تتمكن من الوصول لهم، ولكنه ينقذها بقتل رجال داعش.