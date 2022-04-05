شكرا لقرائتكم خبر عن تارا عماد تروج لشخصيتها في مسلسل "سوتس" : متوقعين إيه منها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة تارا عماد في النسخة العربية من المسلسل الأجنبي الشهير " سوتس"، وهو المسلسل الذي استطاع أن يجمع عدد كبير من المشاهدات بمجرد عرض الـ3 حلقات الأولي منه، نظرا لان احداثه تدور في سياق مختلف، مع إطار من الكوميديا الخفيفة.



تارا عماد واحمد دادو



تارا عماد

ونشرت تارا عماد صورا من مشهد يجمعها بالفنان أحمد داود والذي يشارك في بطولة المسلسل، من خلال حساب الانستجرام الخاص بها وعلقت عليها بـ :" ليلى شخصية طموحة وقوية وعنيدة وذكية. فيها مني في كام حاجة كدة هبقى اقولكم عنها في البوست الجي ..بس للناس الي ماشافتش سوتس الاصلي.. متوقعين ايه من العلاقة دي؟ ".

كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل سوتس بالعربى، من بطولة آسر ياسين وأحمد داود، العديد من المواقف، حيث نجح المحامي آدم منصور (أحمد داود) في قضيته الأولى عن التحرش، بعدما عقد اجتماع مع الخصم وساومه إما الاعتذار ودفع 2 مليون جنيه لموكلته أو سيرفع قضية الشهادة الزور، وذلك بعدما أثبت زين ثابت (آسر ياسين) أن طليقة الخصم تم تهديدها في مقابل شهادة زور تثبت بها أن طليقها غير متحرش.

كما تمكن آدم من التخلص من حقيبة المخدرات، وأخذ في المقابل بدل صديقه الذي ورطه في القضية، كما كسب ثقة زين ثابت، والذي منحه قضية أصعب، في تحدي جديد لآدم منصور في المحاكم المصرية.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود من تأليف محمد حفظي وإخراج مريم أحمدي وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.