شكرا لقرائتكم خبر عن هشام قنديل.. صبحى خليل يجسد دور رئيس الوزراء الإخوانى فى "الاختيار 3" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر اسم هشام قنديل رئيس الوزراء الاخوانى الأسبق والذى ترأس حكومة محمد مرسى، محركات البحث جوجل، وذلك بعد ظهور شخصيته فى مسلسل "الاختيار 3 – القرار" الذى يتم عرضه على قناة ON، حيث يجسد شخصيته الفنان صبحى خليل، وكشفت أحداث الحلقة عن مخطط قنديل للسيطرة عن جهاز الأمن الوطنى.

وتناولت الجلقة الثالثة من "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "اخونة الدولة"، اجتماع عقده رئيس الوزراء هشام قنديل (صبحى خليل) بضباط الأمن الوطنى وبحضور وزير الداخلية أحمد جمال الدين (أحمد وفيق)، وعرض قنديل على الضباط زيادة كبيرة فى رواتبهم لاغرائهم بالأخونة إلا أن أحد الضباط أحرجه ورد عليه بأنه يرى هناك أخونة لأجهزة الدولة، وذلك مرفوض.



صبحى خليل وهشام قنديل

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضاً آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعدد كبير من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الفنان صبحى خليل



هشام قنديل فى الاختيار 3