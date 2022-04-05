شكرا لقرائتكم خبر عن شيك فى كل حالاتها.. سميرة سعيد بإطلالة "فورمال" أبيض × أبيض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عادة ما تبهر الفنانة سميرة سعيد، جمهورها فى مصر والوطن العربى، ومتابعيها عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة، بإطلالاتها الأنيقة المتجددة دائمًا التى تظهرها فى قمة شياكتها وتألقها بروح شبابية تخطف أنظار وقلوب محبيها.



سميرة سعيد



سميرة سيعد في اطلالتها الجديدة

وفى ظهور مميز للديفا، نشرت الفنانة سميرة سعيد، صوراً جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، التى ظهرت فيها بإطلالة فورمال، ارتدت فيها بدلة أنيقة باللون الأبيض بالكامل، والتى نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير.

يأتي هذا فيما سبق وشاركت الديفا سميرة سعيد – قبل يومين - فى أحد البرامج التليفزيونية الخيرية والتى يجيب من خلالها ضيف الحلقة على عدد من الأسئلة وتتحول تلك الإجابات إلى تبرعات تذهب للأعمال الخيرية، وبالتالى يحاول البرنامج الضغط على الضيوف لانتزاع تصريحات ساخنة حول أسئلة مثيرة للجدل، مما يدفع الضيف للإجابة عندها لتكون النتيجة فى صالح الأعمال الخيرية.

وظهرت الديفا سميرة سعيد فى أولى حلقات البرنامج، حيث سألها مقدم البرنامج حول مدى صحة ما يقال حول أن الهضبة عمرو دياب كان يأخذ أغانيها من الشعراء، لترد سميرة سعيد بأنها ليس لديها معلومة، وأن المعلومة قالها الشاعر خالد تاج الدين على الفضائيات، مؤكدة أن علاقتها بعمرو دياب "جميلة" مثلها مثل علاقتها بالجميع.

وحول ما إذا كانت سميرة سعيد أم عمرو دياب هو رائد التجديد فى الأغنية العربية الحديثة، ردت سميرة سعيد على مقدم البرنامج بأنها "دخلت فى مناطق غنائية مختلفة عملت الطربى والجاز والمقسوم والدراما والكلاسيكية والمناطق اللى دخلت فيها أشمل وأكبر".

واستكملت الديفا سميرة سعيد حديثها بأنها ليس لديها مشاكل مع عمرها أبدا، وأنها تصرح عن عمرها بكل أريحية، مضيفة أنها لم تجر عمليات تجميل وإنما تحسينات كل فترة، وأن إجراءها بعض عمليات التجميل قيد الدراسة، وأشارت الديفا سميرة سعيد إلى أنها حاولت الصلح بين أنغام وأصالة ولكنها فشلت فى ذلك.