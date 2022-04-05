شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بفيلم Hard Kill: بروس ويليس واجه عدة مشاكل أثناء التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أعضاء الطاقم والممثلون من فيلم Hard Kill عن أن الممثل العالمى بروس ويليس أخطأ في استخدام البنادق واحتاج إلى استخدام دعامات لأذنيه قبل عامين أثناء تصوير الفيلم، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".

ووفقًا للتقرير الذى نشر على موقع "nme"، زعمت المصادر أيضًا ويليس واجه صعوبة في تذكر سطوره واضطر لارتداء سماعة أذن ليتمكن أحدهم من مساعدته في تذكر ما يقول أثناء التصوير.

وذلك بعد كشف موقع cnn عن إعلان أسرة النحم العالمي بروس ويليس عن مشكلة صحية ستجعل ويليس يحصل على استراحة من التمثيل، حيث ذكرت ابنته رومر أنه يعاني من حالة طبية تؤثر على قدراته المعرفية تم تشخيصه مؤخرًا بالحبسة الكلامية، ما يؤثر على قدراته المعرفية.

وأفادت العائلة فى منشور عبر انستجرام بأن "بروس عانى بعض المشاكل الصحية وتبيّن من تشخيص وضعه أخيراً أنه مصاب بمرض فقدان القدرة على الكلام مما يؤثر على قدراته الإدراكية".

وأضافت عائلة بطل سلسلة أفلام "داى هارد": "لذلك، وبعد دراسة متأنية، يتنحى بروس عن هذه المهنة التى كانت تعنى له الكثير".

يذكر أن آخر أعمل بروس هو فيلم A Day To Die إخراج المخرج الأمريكى Wis Miller وإنتاج Vertical Entertainment و Capstone Group وAndrew van den Houten وآخرين، وهو فيلم من تأليف Rab Berry وScott Mallace وهو الفيلم الذي شارك في بطولته النجم المصري محمد كريم.