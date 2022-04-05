كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشفت ” عنايات صبري ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان ” سمير صبري ” في تصريحات صحفية لها مؤكدة على أنه لايزال في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .
وأشارت عنايات صبري إلى أن الأطباء رفضوا إجراء جراحة القلب لشقيقها والتي كان من المقرر أن يخضع لها اليوم الثلاثاء وقرروا تأجيلها وذلك للمرة الثالثة .
وأرجعت عنايات صبري سبب تأجيل الأطباء للعملية إلى أن الحالة الصحية لشقيقها في الوقت الحالي لا تتحمل إجرائها نظرا لصعوبتها وكونها جراحة دقيقة .
وأضافت أن سمير صبري يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في مستشفى القوات المسلحة بالمعادى مطالبة من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل .
كما أوضحت عنايات صبري أن الفوازير التي تذاع بصوت شقيقها حاليا على محطة الأغاني قد تم تسجيلها في شهر ديسمبر الماضى .
وأكدت على أنه لم يسجل أية أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها .. ونفت أن يكون قد قام بإجراء أية حوارات صحفية أو إعلامية طوال فترة مرضه .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الثالثة .. الأطباء يرفضون إجراء العملية الجراحية لسمير صبري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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