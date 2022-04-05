للمرة الثالثة .. الأطباء يرفضون إجراء العملية الجراحية لسمير صبري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:57 مساءً - كشفت ” عنايات صبري ” عن تطورات الحالة الصحية لشقيقها الفنان ” سمير صبري ” في تصريحات صحفية لها مؤكدة على أنه لايزال في المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة .

وأشارت عنايات صبري إلى أن الأطباء رفضوا إجراء جراحة القلب لشقيقها والتي كان من المقرر أن يخضع لها اليوم الثلاثاء وقرروا تأجيلها وذلك للمرة الثالثة .

وأرجعت عنايات صبري سبب تأجيل الأطباء للعملية إلى أن الحالة الصحية لشقيقها في الوقت الحالي لا تتحمل إجرائها نظرا لصعوبتها وكونها جراحة دقيقة .

وأضافت أن سمير صبري يخضع للعلاج وإجراء التحاليل والفحوصات في مستشفى القوات المسلحة بالمعادى مطالبة من كل محبيه الدعاء له بالشفاء العاجل .

كما أوضحت عنايات صبري أن الفوازير التي تذاع بصوت شقيقها حاليا على محطة الأغاني قد تم تسجيلها في شهر ديسمبر الماضى .

وأكدت على أنه لم يسجل أية أعمال فنية من داخل المستشفى خلال فترة تواجده بها .. ونفت أن يكون قد قام بإجراء أية حوارات صحفية أو إعلامية طوال فترة مرضه .