 ” نفسك تكون محمد صلاح ولا عمرو دياب ” .. من اختار عمرو أديب ؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 02:57 مساءً - علق الإعلامي ” عمرو أديب ” في حلقة يوم أمس الإثنين من برنامجه الحكاية على الإعلان الجديد للفنان ” عمرو دياب ” ضمن الحملة الدعائية لهيئة البريد المصري وظهوره به .. كما هنأه على تصدر أغنية ” السر ” الخاصة بالإعلان تريند موقع يوتيوب محققة أعلى الفيديوهات مشاهدة .

وتحدث عمرو أديب عن إطلالة وظهر عمرو أديب بالإعلان قائلا : ” زمايل عمرو دياب اللي كانوا معاه في المدرسة، بلاش المدرسة زمايل عمر دياب اللي كانوا معاه في الجامعة ركبهم عاملة كده .. في حد من زمايل عمرو دياب لسه عنده الركب دي ” .

ووصف عمرو أديب ما قام به عمرو دياب خلال الإعلان من ركض وغيره بالشئ الخارق العادة وأنه (سوبر دياب) .. وتابع مازحا : ” عمرو يا حبيبي ده أنا لما قرص الدوا بيقع مبوطيش أجيبه باخد واحد تاني .. إيه الصحة دي يا ابني منين الكلام ده بتاخد إيه ولا بتشرب إيه ” .

وأضاف : ” النهاردة عمرو دياب بيقول أنا موجود ثم موجود وسأكون موجود .. شئ غير طبيعي، يا جماعة الراجل ده وصل لكل حاجة .. أما تسألني عايز تبقى محمد صلاح ولا عايز تبقى عمرو دياب، اقولك أنا عايز أبقى عمرو دياب طبعا ” .

وعن سبب اختياره لعمرو دياب قال أديب : ” نمرة 1 ودي أهم حاجة كراجل بشوف عمرو دياب عنده حرية، عمرو دياب عصفور حر طليق يعمل اللي هو عايزه .. السنة دي عمل إعلانين وربنا يزيد ويبارك ده غير إنه السنة دي هو أكتر فنان عمل حفلات في العالم العربي ” .

وأكمل : ” صديقي عمرو دياب أرجوك وأرجو كل الناس محدش يقول بتنق عليه، لم يحدث له شئ أنا بنق عليه من سنة 95 وهو ميجا ستار .. الوحيد اللي يقف يغني في حفلة أو في فرح 60 أغنية ورا بعض تبقى عارفهم وتغنيهم معاه ومفيش حد كده في العالم العربي، هو المرحلة التالية بعد عبد الحليم حافظ ” .