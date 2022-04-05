فنانة مصرية شهيرة تفتح النار على منة عرفة: جوزوها وخلصونا.. إيه الإسلوب ده؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 11:50 صباحاً - وجّهت الفنانة منة جلال انتقادات حادة إلى منة عرفة، التي هاجمت النجمة إلهام شاهين خلال لقائها أمس، بـ “برنامج سابع سما” للإعلامية راغدة شلهوب الذي يعرض في رمضان 2022 الحالي على قناة “النهار”.

ونشرت الفنانة منة جلال صورة لـ منة عرفة من لقائها عبر “النهار”، عبر «إنستجرام»، وكتبت: “منة عرفة.. ما هو رصيدك كي تتكلمي بهذه الطريقة وهذا الأسلوب غير المحترم في برنامج على النجمة إلهام شاهين؟”.

وأضافت الممثلة الشابة منة جلال في منشورها: “على الأقل احترمي فرق السن وقولي أستاذة وليس أنتِ.. ما هذا الأسلوب؟ تعلمي من الأجيال التي قبلك كي تعرفي أن تحترمي النجوم الكبار.. مرار طافح بجد”.

وكانت منة عرفة قد تحدثت في وقت سابق حول رفضها تقديم مشاهد القبلات والأحضان في الدراما والتي دفعت إلهام شاهين لمهاجمتها واتهامها بالإساءة إلى الفنانين، وأضافت: ”الفنانة إلهام شاهين هاجمتني في أكثر من مناسبة بسبب إعلان رفضي لتمثيل البوس والاحضان في الأفلام في أحدى اللقاءات التلفزيونية“.

منة عرفة تكشف عن سبب طلاقها من محمود المهدي

وكشفت الفنانة منة عرفة عن سبب طلاقها من محمود المهدي، قائلة: “ده قرارنا إحنا الاتنين، لأن الموضوع بنا مبقاش حب ورومانسية زي الأول.. وفجأة الدنيا بقيت مشاكل كتير، وأطراف تتدخل وناس تتكلم.. والناس بقيت عارفة كل حاجة.. واللي ميعرفش حاجة عامل نفسه عارف وبردو بيتكلم”.

وأضافت منة قائلة: “الناس بتخش تحاكمني، وتقولي انتي موقفتيش مع جوزك.. انتي ليه ملتزمة الصمت!.. طب اطلعي دافعي عنه حتة”.

وتابعت: “مين قال إن أنا موقفتش جمبه!.. مين قال ان انا مدافعتش عنه!.. مين قال ان انا مقعدتش وحاولت أحل!.. مين قال ان أنا ماسعتش علشان نشوف حلول!.. انتوا متعرفوش حاجة.. انتوا بتوصلوا الناس لتفكير مش حلو.. ومحاولة للانتحار بسبب كلام الناس ده”.

انفصال منة عرفة ومحمود المهدي للمرة الثانية:

وكان الفنان الشاب محمود المهدي قد أعلن عن سبب انفصــاله عن زوجته للمرة الثانية، وخصوصا أن الأزمة حدثت قبل الزفاف بأيام قليلة جدًا، وتساءل الجمهور عن الأسباب الحقيقية ولكن الطرفين التزما الصمت.

كشف الممثل الشاب محمود المهدي، عن بعض تفاصيل انفصاله عن الفنانة منة عرفة الذي أعلن عنه خلال الأيام الماضية مشيراً إلى أن شخصاً آخر كان السبب في ذلك.

وحول سبب الانفصال، أوضح محمود المهدي أن مكالمة هاتفية كانت السبب في ذلك، معلقًا: “كبيرهم كان سبب كبير في الانفصال، كنت بجانبها عندما تلقت اتصالا من هذا الشخص، الأيام اللي جاية هيتم توضيح بعض النقاط من المكالمة، وأتمنى الخير لأي حد كان في حياتي”.

ونفى خلال منشور له عبر خاصية ستوري على تطبيق «إنستجرام» بعض الاتهـامات التي وجهت له بإستغلال منة عرفة من أجل الشهرة.

وقال محمود المهدي: “في كم حد لقيته باعت إني خدت منة واشتهرت، لو تفتكروا، في البداية كنت رافض أننا نعلن عشان مايتقلش كده، لحد ما ينزل الفيلم، وتسربت الصور، وطبعا دلوقتي بعد اللي حصل عملوا لي مشـاكل”.

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