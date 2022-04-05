نجوم الغناء العرب “أبطال” الماراثون الرمضاني

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك عدد من نجوم الغناء العربي على صفحاتهم الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ويوتيوب، أغنياتهم الجديدة المطروحة كشارات لمسلسلات رمضان لهذا العام.

وتستحوذ أغنيات شارات المسلسلات على نصيب كبير من الاهتمام والمتابعة، وشكلت في الأونة الأخيرة وسيلة ترويجية مهمة وفعالة للأعمال الدرامية.

وتسعى شركات الإنتاج لاستقطاب أهم نجوم الغناء، والشعراء والملحنين لإضافة طابع خاص للعمل، وفي بعض الأحيان يرى النقاد والمتابعون بأن “تتر” الشارة قد يكون أفضل من العمل نفسه.

ويشارك عدد من نجوم الغناء العربي هذا العام في تترات المسلسلات، حيث تطل النجمة اللبنانية إليسا على جمهورها في رمضان 2022 من خلال غنائها لتتر المُسلسل المشترك “ظل”. تعاونت إليسا في الأغنية مع الشاعر أحمد مرزوق والمُلحن محمد رحيم والموزع عادل حقي، وروجت الفنانة إليسا عبر انستغرام للعمل الجديد.

ويعود النجم الإمارتي حسين الجسمي من جديد إلى تترات المسلسلات، ويقدم أغنية شارة المسلسل المصري “وسط البلد” وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود طلعت، وكان قد طرح الجسمي الأغنية على قناته في اليوتيوب قبل عدة أسابع وحصدت أكثر من 8 ملايين مشاهدة.

وتشارك الفنانة المصرية أنغام بغناء تتر المسلسل المصري “أمل فاتن حربي” لنيللي كريم، وهي من كلمات مدحت العدل، وألحان أحمد جمال العدل.

وقامت النجمة اللبناني نانسي عجرم بغناء تتر المسلسل المصري “يوتيرن” لريهام حجاج، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أحمد عادل.

وللموسم الثاني من المسلسل اللبناني “للموت” يقدم النجم السوري ناصيف زيتون أغنيته “أوقات” كأغنية شارة البداية للمسلسل، الأغنية من كلمات مازن ضاهر، وألحان أحمد بركات، وإخراج فيليب أسمر.

وتعود الفنانة المصرية شيرين وجدي للساحة الغنائية بعد اعتزال دام 16 عاما من خلال تتر مسلسل “دنيا تانية” للفنانة ليلى علوي، والأغنية من ألحان عمرو مصطفى، وكلمات مصطفى ناصر، وتشارك شيرين في عدة أغاني خلال حلقات المسلسل.

وقام الفنان علي الحجار بأداء أغنية شارة مسلسل “جزيرة غمام” لطارق لطفي ومي عز الدين، كما يغنى الحجار 10 رباعيات داخل حلقات مُسلسل “جزيرة غمام”.

وغنى الفنان حمادة هلال تتر مسلسله “المداح 2″، الذي يقوم ببطولته، تحت عنوان “نبدأ ليالينا”، وهي من كلمات الشاعر أحمد شكري، وألحان حمادة هلال، بمشاركة الملحن مصطفى شكري، وتوزيع أحمد عادل.

للموسم الثاني يقدم الفنان معين شريف أغنية شارة المسلسل السوري الكندوش 2، والتي أتت تحت عنوان “أيام العشق” كلمات بحر لاوديسا، ألحان رضوان نصري.

وتشارك الفنانة المصرية روبي بأداء أغنية مسلسلها الجديد مع مي عمرو “رانيا وسكينة” من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع ساسو ومكس وماستر ماهر صلاح.

وذهبت بعض الأعمال الدرامية لتقديم شارات موسيقة دون مؤدي، وأخرى اختارات فرق كورال لتأدية الأغاني، حيث قدم مسلسل البيئة الشامية جوقة عزيزة شارة موسيقية، من تأليف إياد ريماوي الذي شارك متابعيه كليب للموسيقيين الذين ساهموا بإنجاز هذا العمل.

وقدم المسلسل السوري “مع وقف التنفيذ” شارة من كلمات بحر لاوديسا والتأليف الموسيقي طاهر ماملي، وقام بأداء التتر الذي استوحى من الجمهور والشارع بطلا له، كورال سوريا.