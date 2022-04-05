حلمي بكر يشنّ هجومًا لاذعًا على شيرين عبد الوهاب: حامل ولم تنفصل عن حسام حبيب

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عاد الموسيقار حلمي بكر، للتحدث مرة أخرى، عن الفنانة شيرين عبدالوهاب، مؤكداً أنها لم تنفصل عن زوجها حسام حبيب، والدليل على صدق تصريحاته علامات الحمل التي تظهر عليها.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية، إن هذا الأمر لا يقلل من شأنها في شيء، فهي فنانة عظيمة وهناك أصوات وأجيال كثيرة تقلدها، موضحاً أنها بدأت بالاعتذار عن الغناء رغبةً في الاعتزال، وأنه تحدث إليها للتراجع عن هذا القرار.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الملحن المصري، عن شيرين، إذ خرج وعلق على خبر انفصالها عن حبيب، مؤكداً عدم صحته.

وكانت المطربة المصرية، قد أثارت جدلاً، منذ فترة بعدما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لها وهي ببطن منتفخ، وتساءلوا حول حقيقة حملها.

وظهرت أثناء إحيائها أحد الأفراح بقصر البارون بالقاهرة، وهي تغني إحدى أغانيها، وترتدي فستاناً ضيقاً من الأعلى وواسعاً من الأسفل ويرقص بجوارها العريس، وكانت الكاميرا تسلط الضوء على وزن بطنها الزائد.

وتجاهلت بعدها الرد على تلك الأنباء التي أثيرت حول حملها، ووجهت رسالة إلى ابنتيها لمناسبة عيد الأم، حيث نشرت صورة لها، عبر “إنستغرام”، وعلّقت قائلةً: “ماذا ستحضران لستّ الحبايب في عيد الأم؟ أذكركما أنه باقٍ 3 أيام… هنا ومريم بنتاي، أغششكما”.

وبالمقارنة بين صورتها الأخيرة عبر “إنستغرام”، وفيديو حفل الزفاف، يتبيّن أن صورتها قديمة، حيث كان شعرها أطول كثيراً عما ظهرت به في حفل الزفاف، ليظل الجدل حول ظهورها ببطن منتفخ قائماً.

وكانت شيرين، قد نفت من قبل أخبار عودتها إلى حسام حبيب، وأكدت في بيان لها محبتها لبنتيها وأنها تعيش لأجلهما ولجمهورها.

كما ذكرت خلال بيانها، أنها هي وحدها من تملك الإعلان عن أي خبر يخص حياتها الزوجية، وتهيب بجمهورها الالتفات عن هذا كله حيث همها الحالي هو إسعاده بالجديد من الأغاني.