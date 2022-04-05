فيلم مصاصي الدماء “موربيوس” يتصدّر شباك التذاكر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تصدر فيلم “موربيوس” الضخم الإنتاج الذي يشكل أحدث أعمال عالم “مارفل” للأبطال الخارقين شباك التذاكر في صالات أميركا الشمالية فور انطلاق عروضه خلال نهاية الأسبوع، على ما بيّنت تقديرات نشرتها الأحد شركة “إكزيبيتر ريليشنز” المتخصصة.

وحقق الفيلم الذي يتولى بطولته جاريد ليتو إيرادات بقيمة 39,1 مليون دولار من الجمعة إلى الأحد في الولايات المتحدة وكندا.

ويروي الفيلم فظائع العالِم الدكتور مايكل موربيوس الذي يعاني مرضاً عضالاً، وتحوّل مصاص دماء رغماً عن إرادته بعدما حقن نفسه بمصل مركّب من الحمض النووي للخفافيش، فلم يعد قادراً على منع نفسه من القتل لشرب دماء ضحاياه.

إلا أن ديفيد غروس من مؤسسة “فرنشايز إنترتينمنت ريسيرتش” للأبحاث المتخصصة في التحليلات المتعلقة بالصناعة السينمائية رأى أنها “بداية هزيلة لإطلاق سلسلة أفلام عن بطل خارق جديد، وفقاً لمعايير +مارفل+ الاستثنائية “.

وذكّر بأن “أفلاماً سابقة كانت تحقق لدى انطلاقها إيرادات تراوح بين 70 و80 مليون دولار”.

وتراجع “ذي لوست سيتي” الذي احتل الصدارة لدى بدء عرضه الأسبوع الفائت، إلى المركز الثاني، إذ حقق الفيلم الذي تمتزج فيه الحركة بالكوميديا الرومانسية ويتولى دورَي البطولة فيه كل من ساندرا بولوك وتشانينغ تايتم، إيرادات بلغت 14,1 مليون دولار.

وجاء في المرتبة الثالثة فيلم آخر عن الخفافيش هو “باتمان”، وحقق شريط مغامرات “الرجل الوطواط” الذي يؤدي دور البطل المقنّع فيه الممثل البريطاني روبرت باتينسون، إيرادات بلغت 10,8 ملايين دولار في أسبوعه الخامس على الشاشات.

واحتفظ “أنتشارتد” بالمركز الرابع، وبلغت عائدات الفيلم المستوحى من لعبة فيديو واسعة الشعبية تنتجها “سوني”، ويؤدي فيه توم هولاند دور صائد كنوز، 3,6 ملايين دولار بعد سبعة أسابيع في دور السينما.

كذلك بقي في المرتبة الخامسة فيلم الرسوم المتحركة “جوجوتسو كايسن 0” مع عائدات بلغت مليوني دولار في أسبوعه الثالث. ويتناول هذا الفيلم الذي أنتجته شركة “كرانتشيرول/فونيمشن” صراع شاب مع الأرواح الشريرة.

وفي ما يأتي الأفلام المتبقية في قائمة الأعمال العشرة الأولى على شباك التذاكر الأميركي الشمالي:



6- “آر آر آر” (1,6 مليون دولار)

7- “سبايدر-مان: نو واي هوم” (1,4 مليون دولار)

8- “دوغ” (1,3 مليون دولار)

9- “إكس” (1,02 مليون دولار)

10- “إيفريثينغ إيفريوير أول آت وانس” (1,01 مليون دولار)