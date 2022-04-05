منة عرفة تكشف تفاصيل صادمة حول انفصالها عن زوجها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت الممثلة المصرية ​منة عرفة​ عن تفاصيل جديدة لها علاقة بأزمة انفصالها عن زوجها الممثل محمود المهدي، وأكدت أنها ما زالت تحبه ولم تكن تريد الطلاق أن يحدث كما أنها لم تتوانَ عن محادثته بعد انفصالهما.

وأوضحت منة خلال حلولها ضيفة على برنامج “سابع سما” الذي تقدمه الإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب عبر قناة “النهار”، قائلة إنها في الفترة الأخيرة التي كانت تمر بها لاحظت أنها تغيرت كثيرة، وشعرت أنها تحملت مسؤوليات تفوق عمرها بكثير.

وبكت منة عرفة أثناء حديثها عن أزمة طلاقها، وقالت إنها تعلمت أن تلتزم الصمت وأن لا تقول كل شيء، مشيرة إلى أنها شعرت بالإكتئاب بسبب هجوم الناس عليها بسبب صمتها وعدم تعليقها على طلاقها أو الدفاع عن زوجها السابق بسبب الهجوم عليه.