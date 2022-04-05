بعد رحيل أحمد حلاوة.. وفاة الفنان القدير أحمد بدير عن عمر يناهز 76 عامًا تجتاح السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 أبريل 2022 08:43 صباحاً - ترددت الكثير من الأنباء خلال الساعات القليلة الماضية حول وفــاة الفنان المصري أحمد بدير، وتداول الخبر عدد كبير من مواقع التواصل الاجتماعى.

الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خرج عن صمته ليكشف حقيقة هذه الأنباء، حيث نــفى صحة هذه الأنباء تمامًا، وأكد أن الفنان بصحة جيدة وبخير ولم يصــبه أى مــكروه، كما تردد خلال الساعات الماضية.

أشرف زكي قال: “الفنان احمد بدير بخير، وكل ما يتردد عـــارٍ تماما من الصحة، وهو بصحة جيدة ويتواجد فى منزله”.

أحمد بدير يجسد دور المشير طنطاوي في “الاختيار 3”:

ويجسد الفنان الكبير أحمد بدير، دور المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام للقوات المسلحة، الأسبق خلال أحداث الجزء الثالث من مسلسل الإختيار، والذي يعرض خلال شهر رمضان 2022 الجاري

أحمد بدير في دور المشير طنطاوي – بمسلسل الإختيار 3

أحمد بدير يرد على شائعات وفاته: “إتقوا الله”

وفي ذات السياق، أعرب الفنان ” أحمد بدير ” عن غضبه وانزعاجه من مروجي شائعة وفاته التي يتم نشرها بين الحين والآخر وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية في أوقات متفرقه.

فأكد أحمد بدير في تصريحات صحفية له على أنه بخير وأن من توفى هو شقيقه الذي رحل عن عالمنا في ديسمبر الماضي.

وقال: ” كل كام يوم يطلعوا شائعات زي دي .. لا حول ولا قوة إلا بالله الأعمار بيد الله .. وأخويا اللي اتوفى مش أنا ” .

وتابع أحمد بدير موجها حديثه إلى مطلقي تلك الشائعات: ” بخاف بس على عيلتي من تلقيهم الأخبار دي وهما بيتخضوا عليا .. ومش عارف أقول إيه للي بيطلّع الأخبار دي واتقوا الله ” .

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